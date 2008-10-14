ФФУ ищет пути повышения безопасности на футбольных матчах

Федерация футбола Украины обеспокоена состоянием обеспечения безопасности во время проведения матчей национального чемпионата и заявляет о необходимости скорейшего поиска путей решения этого вопроса накануне Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос обсуждается сегодня в Киеве во время семинара “Гарантирование безопасности во время проведения матчей чемпионата Украины и подготовки к Евро-2012”.

“Вопрос безопасности является вопросом №1. Сегодня мы вынуждены констатировать, что нарушение общественного порядка на стадионах, к сожалению, имеет тенденцию к постепенному росту”, - сказал вице-президент ФФУ, председатель комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Борис ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

По его информации, в этом году в 10-ти турах украинской Премьер-лиги зафиксировано 45 случаев нарушения общественного порядка, то есть почти в каждом втором матче. К счастью отметил Б.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, люди не пострадали, но, добавил он, “до этого, вероятно, осталось несколько шагов, если не принимать меры”.

Самыми распространенными нарушениями во время футбольных матчей является использование пиротехнических изделий и баннеров оскорбительного содержания в отношении одной из команд, сообщил отвечающий за безпасность проведения состязаний Премьер-лиги Петр ИВАНОВ.

Он отметил, что футбольные клубы, чьи болельщики допустили нарушения, понесли соответствующие штрафные санкции.

В свою очередь, представители клубов, присутствующие на семинаре, единодушно высказались за то, что подобная система наказаний не повлияет на ситуацию. По их мнению, нужно кардинально изменить систему наказаний и перейти к персональной ответственности нарушителей – если человек будет знать, что ему угрожает большой штраф, он не будет хулиганить во время матча. К тому же, есть категория болельщиков, которые не реагируют на просьбу клубов придерживаться порядка и совершают хулиганские действия, а отвечает клуб, хоть и не имеет рычагов влияния на таких людей.

Но для введения персональной ответственности, констатировали участники мероприятия, нужно внести изменения, в первую очередь, в нормативно-правовую базу, потому что даже проверка болельщиков, которые приходят сегодня на стадионы Украины, не имеет юридических оснований.

С этой целью ФФУ совместно с футбольными клубами и правоохранительными органами государства намерена разработать и утвердить на уровне руководителей заинтересованных организаций мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности проведения соревнований по футболу, которыми предусмотреть исчерпывающие действия соответствующих подразделений во время подготовки, проведения и окончания матчей. К работе планируют привлечь МВД, МЧС, СБУ, Министерство здравоохранения, Министерство семьи, молодежи и спорта, региональные футбольные федерации, администрации стадионов и Молодежный футбольный союз.