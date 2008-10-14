Прокуратура отказалась возбуждать дело против ”Зенита”

Прокуратура Германии отказалась от возбуждения уголовного дела по поводу ответного полуфинального матча Кубка УЕФА-2007/08 между "Зенитом" и "Баварией" (4:0) в связи с отсутствием улик, сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на AP. "У нас нет никаких конкретных причин для начала расследования", - заявил прокурор Кристиан Шмидт-Зоммерфельд.

Напомним, скандал разгорелся после публикации в испанской газете El Pais о том, что поединок, после которого российский клуб вышел в финал еврокубка, а впоследствии завоевал трофей, носил договорной характер.

"В настоящее время ФК "Зенит" параллельно с клубом "Бавария" направил претензию в El Pais с требованием опубликовать опровержение всех содержащихся в статье фактов, порочащих достоинство обоих клубов, - сообщил "Коммерсанту" гендиректор ФК "Зенит" Максим Митрофанов - Также готово исковое заявление, которое "Зенит" одновременно с "Баварией" подаст на этой неделе в испанский суд".