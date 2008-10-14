”Олимпийский” начали строить

На Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" начались подготовительные строительные работы для проведения испытания прочности фундамента трибун первого и второго ярусов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

"До 15 октября на стадионе мы планируем установить 16 железобетонных свай. Через месяц после установления эти несущие конструкции пройдут испытания на способность выдерживать нагрузку", - сообщил заместитель министра Сергей ДРАЧ.

Для создания первых испытательных свай в скважины глубиной 22 метра и диаметром 600 миллиметров начали заливать бетон.

Работы по бурению скважин проводит специализированная строительная фирма "Транс-мост" с помощью двух буровых установок.