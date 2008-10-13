Минздрав изменит скорую помощь на основе требований УЕФА

Изменение системы оказания скорой помощи в Украине будет осуществляться на основе требований УЕФА в рамках подготовки к проведению в государстве финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сегодня во время интернет-конференции на сайте www.liga.net.

“Сейчас Министерство здравоохранения на основе требований УЕФА к оказанию скорой помощи болельщикам готовит решение по изменению всей системы оказания этой помощи всему населению Украины”, - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, проведение Евро-2012 будет стимулировать развитие каждой сферы общественной жизни в Украине.

“Я уверен, что Украина внедрит к Евро-2012 целый ряд экономических программ, в частности, одна из таких программ – это программа раздельного сбора бытовых отходов. Мы практически изменим всю туристическую структуру государства, а это десятки тысяч новых рабочих мест. Нам нужно украинский туристический сервис сделать многоязыковым, и программу изучения иностранных языков нужно внедрять уже в ближайшее время. В каждой сфере общественной жизни Евро будет стимулировать изменения”, - считает вице-премьер.