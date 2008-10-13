В секретариате Кабмина создадут координационный департамент ЧЕ-12

Кабинет министров планирует создать в структуре своего секретариата координационный департамент по вопросам подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сегодня во время интернет-конференции на сайте www.liga.net

«Завершается подготовка такого решения. Оно, прежде всего, предусматривает усиление персональной ответственности вице-премьер-министра за реализацию программы подготовки к Евро, а также создание в структуре Секретариата Кабмина координационного департамента по вопросам подготовки к турниру во главе с заместителем министра Кабинета министров. В ближайшее время проект этих решений будет вынесен на обсуждение”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер сообщил, что в ближайшее время представит Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Кабинету министров проект откорректированной системы управления подготовкой к Евро-2012.

По словам И.ВАСЮНИКА, мировой финансовый кризис не повлиял на процессы подготовки Украины к Евро-2012. “Финансовый кризис на это время еще не успел стать риском подготовки Украины к Евро. А вот несостоятельность или неготовность системы государственного управления определенные проблемы создала. В первую очередь потому, что украинская система государственного управления до этого не планировала и не реализовывала такие масштабные проекты”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер И.ВАСЮНИК во время второго заседания украинско-польского Комитета по вопросам подготовки к Евро-2012, которое проходило в Киеве 19 сентября, заявил, что Украина до 1 октября планирует окончательно утвердить структуру управления подготовкой к проведению чемпионата.

Сейчас в Украине подготовкой к Евро-2012 занимаются несколько структур: Координационный совет во главе с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО, Межведомственный организационный комитет во главе с вице-премьером И.ВАСЮНИКОМ, Национальное агентство во главе с Евгением ЧЕРВОНЕНКО.

Кроме того, в каждом министерстве введена должность заместителя министра по вопросам подготовки к Евро-2012.