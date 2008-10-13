За несколько дней завершится демонтаж ТРЦ «Троицкий»

До завершения демонтажа наземной части торгово-развлекательного центра «Троицкий», что на площади перед НСК «Олимпийский» осталось несколько дней.

Как сообщил заместитель председателя КМДА Виталий ЖУРАВСКИЙ, уже выполнено около 95% работ. Теперь остался один из сложных этапов, ведь через небольшое расстояние между недостройкой и шахтой станции метрополитена, работники должны быть крайне осторожными.

«Работы идут согласно графика, мы успеваем к определенному сроку завершить демонтаж. Над этим заданием работают высококвалифицированные работники ОАО «Метрострой», потому мы уверены, что работа будет выполнена своевременно и качественно. После полного демонтажа останется лишь подземный паркинг, а территорию перед НСК «Олимпийский» упорядочат», – прибавил В.ЖУРАВСКИЙ.

Он напомнил, что на демонтаж торгово-развлекательного центра на площади перед НСК «Олимпийский» из городского бюджета было выделено 28 млн. грн. Работы из демонтажа были возобновлены 19 июля в 8:00. Именно тогда Министерство юстиции отзывало исковое заявление к Хозяйственному суду, которым оскаржувало соглашение о демонтаже наземной части торгово-развлекательного центра между компанией «Юджин», КМДА и Государственным управлением делами.

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации