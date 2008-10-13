Добкин: Харьков уже сегодня может принимать матчи на уровне УЕФА

Харьковский городской голова Михаил ДОБКИН убежден, что Харьков уже сегодня готов принимать футбольные матчи на уровне требований УЕФА.

По его мнению, об этом свидетельствует высокий уровень организации встречи между сборными Украины и Хорватии, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

“Организация этого матча, как и предыдущего – с турецким «Бешикташем», свидетельствует о том, что Харьков уже сегодня демонстрирует готовность к проведению футбольных мероприятий с учетом требований УЕФА”, - сказал М.ДОБКИН.

Он прибавил, что хорватские и украинские болельщики и тренеры дали наивысшую оценку организации последнего матча между сборными. А стадион «Металлист» в эту субботу вместил рекордное количество болельщиков – 38,5 тысяч людей.

Мэр отметил, что сейчас активно реконструируется стадион «Металлист», начаты работы по сооружению современного аэропорта.

“Харьков выполнит все условия для проведения подобных мероприятий и подарит болельщикам большого футбола настоящий праздник”, - убежден М.ДОБКИН.