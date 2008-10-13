К ЧЕ-2012 Киев купит больницам современное медоборудование

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, с целью обеспечения лечебно-профилактических заведений Киева необходимым оборудованием и в рамках подготовки столицы к проведению чемпионата Евро-2012, подписал распоряжение о приобретении медицинского оборудования в текущем году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В 2008 году для реализации мероприятий городской целевой программы подготовки и проведения в Киеве финальной части чемпионата Европы по футболу, 4,7 млн. грн направят на закупку медицинского, хирургического и ортопедического оборудования для лечебно-профилактических заведений города.

С целью автоматической обработки информации 1 млн. грн. выделят из киевского бюджета на закупку оборудования цифровой автоматической электронной станции для Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Еще 300 тыс. грн. будет направлено на оборудование автоматической обработки информации для Киевского городского информационно-вычислительного центра.

«Сегодня столица интенсивно готовится до того, чтобы с достоинством провести чемпионат и гостеприимно принять команды-участницы Евро-2012 и гостей чемпионата. К чемпионату мы готовим не только главный стадион страны, но и медицинские учреждения, заведения культуры и образования. В режиме подготовки работают службы пожарной безопасности, охраны правопорядка», – заметил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Кроме того, по словам А.ГОЛУБЧЕНКО, к Евро-2012 будет построено свыше 50 новых гостиниц, реконструированы и модернизируемые десятки клинических больниц, заведений культуры, зон отдыха. Практически полностью будет обновлена транспортная инфраструктура, построено мусоросжигание и мулоспалювальний заводы.

«И это далеко не полный перечень всех работ, которые ведутся в ходе подготовки к чемпионату», - отметил первый заместитель председателя КГГА.

Согласно с подписанным распоряжением, Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА поручено провести тендеры на приобретение указанного оборудования, изделий медицинского назначения и информационного обеспечения.

Напомним, что раньше инспекторы УЕФА отметили в Киеве среди наиболее подготовленных к проведению чемпионата Евро-2012 медицинскую отрасль.