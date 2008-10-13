Завершена разработка Концептуального проекта реконструкции НСК ”Олимпийский”

10 октября в Киеве Кристиан ХОФФМАНН, директор немецкой компании gmp - главного проектировщика реконструкции НСК "Олимпийский", передал исполняющему обязанности генерального директора ГП "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" Дмитрию ЧЕРНЯВСКОМУ первый пакет проектно-сметной документации – Концептуальный проект, или технико-экономическое обоснование (ТЭО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Документ содержит главные архитектурно-строительные, инженерные и технологические решения спортивного комплекса, а также обоснования сметной стоимости строительно-монтажных работ.

После рассмотрения на заседании градостроительного совета Киева и в Минрегионбуде технико-экономическое обоснование (ТЕО) будет предоставлено на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Утверждение Правительством этого документу даст возможность начать процедуру проведения тендера для определения генерального подрядчика из реконструкции НСК "Олимпийский".

Концептуальный проект разработан архитекторами компании gmp согласно соглашения на выполнение проектных работ по реконструкции НСК "Олимпийский", которая была подписана между госпредприятием "НСК "Олимпийский" и компанией gmp 6 августа 2008 года.