Павленко пригрозил львовским чиновникам отставками

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО призывает львовскую власть ускорить подготовку к проведению чемпионата Европы из футбола, который состоится в 2012 году.

Иначе министр пригрозил и мэру, и депутатам Львовского горсовета отставками, передает Sportanalytic.com.

"Я вам гарантирую, что спуску сегодня Львову не будет... Если вы провалите этот проект, то ни вас, ни горсовета не будет в креслах, львовяне вам такого не простят", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО, обращаясь к мэру Львова Андрею САДОВОМУ.

Министр отметил, что на этой неделе во Львов отправится его заместитель Ростислав КАРАНДЕЕВ, который является национальным экспертом по стадионам, чтобы помочь городу решить проблему строительства арены.

Напомним, австрийская компания Alpine Bau Gmbh и Львовский городской совет отказались подписывать соглашение друг с другом о строительстве стадиона во Львове к ЕВРО-2012.

Австрийцы начали настаивать на увеличении цены сооружения стадиона из предварительно задекларированных 85 млн. евро до 120 млн евро, на что не согласились представители мэрии. При этом австрийце обосновывали свое требование тем, что, подавая первичную смету, они ошиблись в расчетах.

Областные депутаты в ответ предъявили обвинение австрийской компании в коррупционных схемах и обратились в Генпрокуратуру и СБУ с требованием проверить причастность компании к коррупции.