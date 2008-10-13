Минтранссвязи информирует о состоянии подготовки к Евро-2012

Министерство транспорта и связи Украины информирует о состоянии подготовки отрасли к Евро-2012.

В частности, относительно подготовки аэропортов. Начато финансирование за счет средств государственного бюджета проектных работ по реконструкции аэродрома ГП „Международный аэропорт „Запорожье” в размере почти 900 тыс. грн.

Специалистами Госавиаадминистрации и Минтранссвязи проработан проект Соглашения, подготовленного Харьковским городским советом, между Харьковским горсоветом и Минтранссвязи относительно общих мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию аэродромного комплекса Международного аэропорта «Харьков» и определенно ряд замечаний к нему.

На протяжении прошлой недели проведены совещания при участии представителей Госавиаадминистации, Донецкого областного совета, КП «Международный аэропорт «Донецк», КП «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции международного аэропорта «Донецк», Украероруху и УДПТНДИЦА «Украеропроект» с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой Донецкого аэропорта к Евро-2012.

Продолжает работу общая рабочая группа, состоящая из специалистов Госавиаадминистрации и Минобороны, относительно передачи имущества военного городка №58, расположенного в смт. Скнылив Львовской области, от Минобороны в управление Минтранссвязи.

Об объемах подготовки автомобильных дорог к Евро-2012 в 2009 году сообщили в Укравтодоре. Так, в 2009 году Укравтодор, согласно с Государственной целевой программой, планирует следующее финансирование основных объектов:

а/д М-02 Кипти – Глухив – Бачивск – 498,47 млн. грн;

а/д М-03 Киев - Харьков – 608,16 млн. грн;

а/д М-04 Знамянка — Луганск — Изварино – 560,53 млн. грн;

а/д М-05 Киев – Одесса – 688,37 млн. грн;

а/д М-06 Киев – Чоп – 1127,62 млн. грн;

а/д М-07 Киев – Ковель – Ягодин – 404,99 млн. грн;

Большая кольцевая а/д – 1104,00 млн. грн.