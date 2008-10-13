Начато работы по реконструкции аэропорта ”Запорожье”

Начато финансирование за счет средств государственного бюджета проектных работ по реконструкции аэродрома Государственного предприятия «Международный аэропорт «Запорожье» в размере 891 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Напомним, что Постановлением от 1 октября 2008 г. № 880 Кабинет Министров Украины внес изменения в приложение к Порядку использования в 2008 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства, реконструкции и ремонта аэропортов государственной и коммунальной собственности утвержденного постановлением Кабмина от 21 мая 2008 г. № 505.

В соответствии с новой редакцией дополнения, Международный аэропорт «Запорожье» получает 1,98 млн. грн. бюджетных средств для изготовления проектной документации на реконструкцию аэродрома.

Справка УНИАН.

ГП "Международный аэропорт Запорожье" имеет аэродром общего базирования, класса В, искусственная взлетно-посадочная полоса размером 2500х42 м, армобетонное покрытие.

Аэродром пригоден к эксплуатации воздушных судов типов Ил-62, Ил-76, Ту-154 и классом ниже круглосуточно.

В аэропорту открыт пункт пропуска через государственную границу для международного воздушного соединения.

Аэровокзал имеет пропускную способность 120 пас/час.