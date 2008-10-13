Результаты отборочных матчей ЧМ-2010 по футболу

Результаты отборочных матчей чемпионата мира-2010 по футболу с участием европейских национальных сборных: Группа 1 Венгрия - Албания - 2:0 (0:0) Голы: 1:0 - Торгхеле (49), 2:0 - Юбж (82) Дания - Мальта - 3:0 (2:0) 1:0 - Ларсен (10), 2:0 - Аггер (29, пенальти), 3:0 - Ларсен (47) Швеция - Португалия 0:0 Группа 2 Швейцария - Латвия - 2:1 (0:0) 1:0 - Фрай (63), 1:1 - Ивановс (71), 2:1 - Нкуфо (73) Удаление: Лайзанс (69) Греция - Молдова - 3:0 (2:0) 1:0 - Харистеас (32), 2:0 - Карсуранис (39), 3:0 - Харистеас (51) Люксембург - Израиль - 1:3 (1:1) 0:1 - Бенайюн (2, пенальти), 1:1 - Петерс (14), 1:2 - Голан (52), 1:3 - Тоема (82) Группа 3 Польша - Чехия - 2:1 (1:0) 1:0 - Боржек (26), 2:0 - Блажчиковский (52), 2:1 - Фенин (87) Сан-Марино - Словакия - 1:3 (1:2) 0:1 - Сестак (32), 0:2 - Козак (39), 1:2 - Селва (45), 1:3 - Кархан (50) Словения - Северная Ирландия - 2:0 (0:0) Голы: 1:0 - Новакович (84), 2:0 - Любянкич (85) Группа 4 Финляндия - Азербайджан 1:0 (0:0) 1:0 - Форсселл (61, пенальти) Уэльс - Лихтенштейн - 2:0 (1:0) 1:0 - Эдвардс (42), 2:0 - Фрик (80 автогол) Германия - Россия - 2:1 (2:0) 1:0 - Подольски (9), 2:0 - Баллак (28), 2:1 - Аршавин (51) Группа 5 Турция - Босния и Герцеговина 2:1 (1:0) 0:1 - Дзеко (26), 1:1 - Тюран (51), 2:1 - Эрдинч (66) Бельгия - Армения - 2:0 (2:0) 1:0 - Сонк (21), 2:0 - Феллаини (38) Эстония - Испания - 0:3 (0:2) 0:1 - Хуанито (34), 0:2 - Вилья (38), 0:3 - Пуйоль (69) Группа 6 Англия - Казахстан - 5:1 (0:0) 1:0 - Фердинанд (52), 2:0 - Кучма (64 автогол), 2:1 - Кукеев (68), 3:1 - Руни (76), 4:1 - Руни (86), 5:1 - Дефо (90) УКРАИНА - Хорватия - 0:0 Англия - 9 очков (после 3-х игр), УКРАИНА - 7 (3), Хорватия - 4 (3), Беларусь - 3 (2), Казахстан - 3 (4), Андорра - 0 (3). Группа 7 Фарерские острова - Австрия - 1:1 (0:0) 1:0 - Лекин (47), 1:1 - Штранцль (48) Сербия - Литва - 3:0 (2:0) 1:0 - Иванович (6), 2:0 - Красич (34), 3:0 - Жигич (82) Румыния - Франция - 2:2 (2:1) 1:0 - Петр (5), 2:0 - Гоян (17), 2:1 - Рибери (37), 2:2 - Гюркуфф (69) Группа 8 Грузия - Кипр - 1:1 (0:0) 0:1 - Константину (66), 1:1 - Кобиашвили (73) Болгария - Италия - 0:0 (0:0) Группа 9 Шотландия - Норвегия - 0:0 Нидерланды - Исландия - 2:0 (1:0) 1:0 - Матийсен (15), 2:0 - Хунтелаар (65).

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