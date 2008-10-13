Результаты отборочных матчей ЧМ-2010 по футболу
Результаты отборочных матчей чемпионата мира-2010 по футболу с участием европейских национальных сборных:
Группа 1
Венгрия - Албания - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Торгхеле (49), 2:0 - Юбж (82)
Дания - Мальта - 3:0 (2:0)
1:0 - Ларсен (10), 2:0 - Аггер (29, пенальти), 3:0 - Ларсен (47)
Швеция - Португалия 0:0
Группа 2
Швейцария - Латвия - 2:1 (0:0)
1:0 - Фрай (63), 1:1 - Ивановс (71), 2:1 - Нкуфо (73)
Удаление: Лайзанс (69)
Греция - Молдова - 3:0 (2:0)
1:0 - Харистеас (32), 2:0 - Карсуранис (39), 3:0 - Харистеас (51)
Люксембург - Израиль - 1:3 (1:1)
0:1 - Бенайюн (2, пенальти), 1:1 - Петерс (14), 1:2 - Голан (52), 1:3 - Тоема (82)
Группа 3
Польша - Чехия - 2:1 (1:0)
1:0 - Боржек (26), 2:0 - Блажчиковский (52), 2:1 - Фенин (87)
Сан-Марино - Словакия - 1:3 (1:2)
0:1 - Сестак (32), 0:2 - Козак (39), 1:2 - Селва (45), 1:3 - Кархан (50)
Словения - Северная Ирландия - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Новакович (84), 2:0 - Любянкич (85)
Группа 4
Финляндия - Азербайджан 1:0 (0:0)
1:0 - Форсселл (61, пенальти)
Уэльс - Лихтенштейн - 2:0 (1:0)
1:0 - Эдвардс (42), 2:0 - Фрик (80 автогол)
Германия - Россия - 2:1 (2:0)
1:0 - Подольски (9), 2:0 - Баллак (28), 2:1 - Аршавин (51)
Группа 5
Турция - Босния и Герцеговина 2:1 (1:0)
0:1 - Дзеко (26), 1:1 - Тюран (51), 2:1 - Эрдинч (66)
Бельгия - Армения - 2:0 (2:0)
1:0 - Сонк (21), 2:0 - Феллаини (38)
Эстония - Испания - 0:3 (0:2)
0:1 - Хуанито (34), 0:2 - Вилья (38), 0:3 - Пуйоль (69)
Группа 6
Англия - Казахстан - 5:1 (0:0)
1:0 - Фердинанд (52), 2:0 - Кучма (64 автогол), 2:1 - Кукеев (68), 3:1 - Руни (76), 4:1 - Руни (86), 5:1 - Дефо (90)
УКРАИНА - Хорватия - 0:0
Англия - 9 очков (после 3-х игр), УКРАИНА - 7 (3), Хорватия - 4 (3), Беларусь - 3 (2), Казахстан - 3 (4), Андорра - 0 (3).
Группа 7
Фарерские острова - Австрия - 1:1 (0:0)
1:0 - Лекин (47), 1:1 - Штранцль (48)
Сербия - Литва - 3:0 (2:0)
1:0 - Иванович (6), 2:0 - Красич (34), 3:0 - Жигич (82)
Румыния - Франция - 2:2 (2:1)
1:0 - Петр (5), 2:0 - Гоян (17), 2:1 - Рибери (37), 2:2 - Гюркуфф (69)
Группа 8
Грузия - Кипр - 1:1 (0:0)
0:1 - Константину (66), 1:1 - Кобиашвили (73)
Болгария - Италия - 0:0 (0:0)
Группа 9
Шотландия - Норвегия - 0:0
Нидерланды - Исландия - 2:0 (1:0)
1:0 - Матийсен (15), 2:0 - Хунтелаар (65).