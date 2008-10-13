Воронин: при таком отношении я не хочу играть за сборную

Форвард сборной Украины имеет серьезные претензии к главному тренеру Алексею Михайличенко, который вторую отборочную игру подряд не выпускает его на поле в стартовом составе

"Наверное, я единственный, кто хотел, чтобы я сегодня вышел на поле, остальные этого не хотели. К сожалению. То, что от меня зависело, я бы сделал. Даже намного больше", - сказал Андрей Воронин.

Вы обижены на Михайличенко?

"Просто при таком отношении я не вижу смысла вызывать меня в сборную. Я нахожусь сейчас в прекрасной форме. Я провел много игр, в последней игре забил гол и чувствую себя просто великолепно. Почему я сегодня не играл, я не знаю. Если кто-то скажет, что я перегорел из-за того, что моя жена лежала на родильном столе, то это будет неправдой. Наоборот, я был счастлив, все ребята меня поздравили, и они видели, что я горел и хотел выйти на поле до последней минуты.

При таком отношении я не хочу играть за сборную. Не то, что не хочу - я хочу играть за сборную, я люблю свою страну, и мне было очень приятно, что болельщики меня поддержали. Я всегда приезжал и буду приезжать, но при таком отношении я просто не вижу смысла это делать. Видимо, я не попадаю в планы Михайличенко. Мне тяжело объяснить то, что сегодня произошло или то, что произошло в Казахстане. Либо мне нет больше места, либо тренерский штаб не находит мне месте в сборной. Сейчас есть смысл об этом сказать.

Честно скажу, при таком раскладе, который был сегодня, лучше бы я присутствовал на родах своей жены", цитирует Воронина Динамомания.