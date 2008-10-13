Михайличенко: в матче с хорватами ребята выполнили план

Отборочный матч ЧС-2010 с командой Хорватии был очень напряженным, но игроки сборной Украины выполнили план - нивелировали лучшие качества гостей.

Об этом сказал главный тренер сборной Украины Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО в послематчевом интервью.

“Наша молодая команда не имеет такого опыта, как хорваты. Ребята выполнили план - нивелировать лучшие качества гостей. Не все, конечно, вышло, но наши футболисты показали характер”, - сказал О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

По его словам, украинцы не дали хорватам развернуть игру на флангах и, таким образом, лишили соперников одной из главных сильных сторон.

О.МИХАЙЛИЧЕНКО, в основном, удовлетворен игрой подопечных в обороне и считает, что голевые моменты у нашей сборной тоже были, хотя и не такие явные, как у гостей.

По его мнению, забить мяч помешало то, что большинство игроков атаки отрабатывали в обороне и их не хватало, когда команда шла вперед. Еще одной причиной, по словам тренера, является то, что украинцы старались не решетки в открытый футбол, чего не стоит делать в матче с хорватами.

“Как бы там ни было, но в атаке мы не смогли сыграть так агрессивно, как хотелось бы. Особенно во втором тайме. Над этим мы, конечно, будем работать”, - отметил О.МИХАЙЛИЧЕНКО.