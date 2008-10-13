Польша расширяет сеть дипломатических учреждений в Украине

Польша расширяет сеть своих дипломатических учреждений в Украине. Новые консульские пункты, в частности, вскоре откроют в Ивано-Франковске, Виннице и Севастополе. Об этом договорились делегации представителей МИД Украины и Польши.

Консульство Польши в Ивано-Франковске станет уже третьим в Западной Украине. Дело в том, что желающих получить визу во Львове и Луцке настолько много, что генконсульства не успевают с работой. Чтобы исчезли очереди, нужно выдавать не меньше трех тысяч виз ежедневно только во Львове, а это невозможно, говорит генконсул Польши во Львове Веслав Осуховский. Снять нагрузку могло бы помочь открытие дополнительного консульства, считает дипломат. Как сообщил "Немецкой волне" председатель Ивано-Франковского областного совета Игорь Олийнык, польская делегация уже посетила Ивано-Франковск с целью поиска помещения под дипломатическое учреждение. По его словам, город предложил польской стороне на выбор три помещения. Это будет первое и крайне необходимое консульское учреждение в Ивано-Франковске, говорит Олийнык, ведь тысячи прикарпатцев выстаивают по несколько дней в очередях во Львове, чтобы получить визу. Напомним, в Украине в настоящее время работает пять консульств Польши – в Киеве, Луцке, Львове, Харькове и Одессе.