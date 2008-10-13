Украина заняла второе место в отборочной группе Чемпионата мира по футболу-2010

Футболисты национальной сборной Украины в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2010 (группа 6) 11 октября сыграли в Харькове вничью с командой Хорватии, одним из главных конкурентов за путевку на ЧМ-2010.

Встречу на стадионе "Металлист", на которой присутствовали 42 тысячи зрителей, обслуживала судейская бригада из Голландии. Главный арбитр - Ерик БРААМХААР, лайнсмены - Аръе Бринк КИШПАЛЬ и Патрик ГЕРРИТСЕН.

В другой встрече 6-й группы англичане дома разгромили команду Казахстана - 5:1.

Положение команд на период зимнего перерыва: Англия - 9 очков (после 3-х игр), УКРАИНА - 7 (3), Хорватия - 4 (3), Беларусь - 3 (2), Казахстан - 3 (4), Андорра - 0 (3).

Украина – Хорватия – 0:0

Харьков, ОСК «Металлист»

Украина: Пятов, Ярмаш, Чигринский, Михалик, Шевчук, Тимощук, Левченко (Кравченко, 83), Назаренко, Алиев, Голайдо, Шевченко.

Хорватия: Плетикоса, Чорлука, Шимунич, Крижанац, Праньич, Срна, Вукоевич, Н.Ковач, Модрич, Ракитич (Манджукич, 82), Олич.

Предупреждения: Кравченко (84) – Н. Ковач (44), Срна (70).