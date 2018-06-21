Львов один на один с Евро-2012 – хватит ли сил дойти до финала?

Львов очередной раз играет с судьбой ва-банк. Длительный многомесячный марафон переговоров городской власти с австрийской компании «ALPINE BAU GMBH», которая должна была стать генподрядчиком строительства стадиона к Евро-2012, закончился ничем. 8 октября Львовский горсовет получил письмо от руководства компании с сообщением, что «ALPINE» отказывается от подписания предложенного городом соглашения генподряда согласно с утвержденным проектом и сметой. Австрийцы затребовали за строительство на 20-30 млн. евро больше, чем было предварительно договорено: вместо 85 млн евро – 105 - 110 млн.

Городская власть, естественно, не может заплатить такие деньги, потому отказалась от услуг. Да и Министерства экономики 14 августа предоставило городу разрешение на подписание соглашения по строительству стадиона с единственным исполнителем – компанией ALPINE Украина – согласно с поданным проектом и сметой, которая предусматривала максимальную стоимость работ 609 млн. грн. Вместе с тем, Львовский горсовет и лично мер Андрей Садовой уже успели успокоить всех, подтвердив свои обязательства, предоставленные УЕФА относительно строительства арены к ЧЕ-12 во Львове. Они заверили, что механизм отбора нового генерального подрядчика строительства с нынешним проектом и сметой будет обнародован в ближайшее время. Определиться планируют во вторник, 14 октября, - объявить тендер, чтобы на протяжении двух-трех недель все фирмы подали свои предложения (по-видимому, под Покрову надеются на благословение Божье). Все, как было и раньше – длительная волокита, время “Ч” и поиск решения в пожарном порядке. Можно было бы успокоиться, сказать, что повторяется недалекое прошлое, но в этот раз концовка не та.

Вчера, 9 октября, то есть, на следующий день после “победы над Альпиной”, А.Садовой в присущей современным публичным людям манере, попробовал громко хлопнуть дверями и уйти из кабинета – мол, местные политические оппоненты и завистники пытаются сместить его и разворовать городские земли (ничего не напоминает – опять изменники, враги, чья-то “рука”). Городской председатель обнародовал заявление в СМИ и обратился к Президенту с просьбой назначить перевыборы горсовета и мэра (по-видимому, провел параллель с Радой). Но обычная калька здесь невозможна – внеочередные выборы местных органов власти назначает парламент, а его, будто-то, уже нет и все “вынуждены” оставаться на своих местах (или городах).

Поэтому ситуация сложилась, мягко говоря, неприятная – договора на строительство стадиона нет, инвестор преимущественно виртуален, а тот, кто выступил гарантом, думает скорее о близких выборах, чем о далеком футболе.

В таких обстоятельствах УНИАН обратился к Федерации футбола Украины и Нацагентству по вопросам Евро-2012 с просьбой предоставить свое видение и комментарии относительно шансов Львова стать принимающим городом и реакции на ситуацию, которая сложилась.

Руководитель Управления информационной политики ФФУ Сергей Васильев: ЛЬВОВЯНЕ - САМИ СЕБЕ РЕЖИССЕРЫ. - Давайте будем отталкиваться от того, что по приезду Григория Суркиса из Бордо, где он, в сущности, во второй раз отстоял победу в борьбе за право проведения Евро в Польше и Украине, президент ФФУ заявил, что с этого момента начинается новый отсчет времени для городов-участников Евро-2012. Все они, и Киев, и Донецк, и Днепропетровск, и Львов, и Харьков и Одесса уже не делятся на «резервные» и «основные». УЕФА аннулирует эту градацию и самостоятельно будет определять принимающие территории по мере их готовности к турниру, сказал С.Васильев.

- Если же наши города будут продолжать заполнять информационное пространство вокруг себя сплошными скандалами и демонстрировать свою нерешительность, то они автоматически потеряют эту уникальную возможность.

Комментируя ситуацию, он заявил: «Львовяне - сами себе режиссеры в вопросе подготовки к турниру. Какую роль они выберут для себя, как сыграют ее, такой результат и получат на выходе. Григорий Суркис четко и однозначно предупредил всех о жесткой конкуренции между всеми городами претендентами. Перспектива проведения Евро-2012 в галицкой столице находится исключительно в руках самих ее жителей».

Заместитель председателя Нацагетства Украины по вопросам Евро-2012 Евгений Вилинский: У ЛЬВОВА ШАНСЫ ЕСТЬ, ЕСЛИ... - У Львова шансы есть. Если общество будет давить на власть, а власть будет принимать надлежащие управленческие решения, то Львов будет должным образом подготовлен и будет принимать участие в Евро-2012. А если будут продолжаться ничем не подкрепленные обещания и рассказы о большом количестве инвесторов, о чем угодно, а ничего не будет делаться... Если не приедет экскаватор и не начнет копать уже на месте стадиона, Львов, соответствующим образом, вылетит из числа городов, которые принимают Евро.

Є.Вилинский подчеркнул, что в вопросе футбольного турнира 2012 года важнейшей является роль общественности города – если жители заинтересованы, то у них есть достаточно рычагов, чтобы повлиять на темпы подготовки турнира

- Мы никого не хотим вынуждать принимать участие в Евро. Если львовянам это не нужно... Это выбор сознательный должен быть львовян. Это конкуренция. Мы можем предложить возможности, но вынуждать их использовать – это вопрос местной власти.

Поэтому можем засвидетельствовать, что решение УЕФА в Бордо начало действовать в Украине. Как и говорили, теперь все в руках принимающих городов, то есть их общественности, мэров и городских советов. Из центра больше уже не будут бежать на помощь по первому же призыву – там могут что-то предложить, посоветовать, подсказать, а все другое должны делать на местах.

Вот и вышло, что Львов остался один на один с подготовкой Евро-2012 – хватит ли сил дойти до финала чемпионата зависит, как видим, от самих львовян и избранных ими “менеджеров”.

Владимир Сидоренко