Львов один на один с Евро-2012 – хватит ли сил дойти до финала?
Альпина отказалась строить стадион. Городская власть подтверждает гарантии, данные УЕФА, успокаивает и... готовится уйти на выборы. Настала очередь услышать голос народа?
Львов очередной раз играет с судьбой ва-банк. Длительный многомесячный марафон переговоров городской власти с австрийской компании «ALPINE BAU GMBH», которая должна была стать генподрядчиком строительства стадиона к Евро-2012, закончился ничем. 8 октября Львовский горсовет получил письмо от руководства компании с сообщением, что «ALPINE» отказывается от подписания предложенного городом соглашения генподряда согласно с утвержденным проектом и сметой. Австрийцы затребовали за строительство на 20-30 млн. евро больше, чем было предварительно договорено: вместо 85 млн евро – 105 - 110 млн.
Городская власть, естественно, не может заплатить такие деньги, потому отказалась от услуг. Да и Министерства экономики 14 августа предоставило городу разрешение на подписание соглашения по строительству стадиона с единственным исполнителем – компанией ALPINE Украина – согласно с поданным проектом и сметой, которая предусматривала максимальную стоимость работ 609 млн. грн. Вместе с тем, Львовский горсовет и лично мер Андрей Садовой уже успели успокоить всех, подтвердив свои обязательства, предоставленные УЕФА относительно строительства арены к ЧЕ-12 во Львове. Они заверили, что механизм отбора нового генерального подрядчика строительства с нынешним проектом и сметой будет обнародован в ближайшее время. Определиться планируют во вторник, 14 октября, - объявить тендер, чтобы на протяжении двух-трех недель все фирмы подали свои предложения (по-видимому, под Покрову надеются на благословение Божье). Все, как было и раньше – длительная волокита, время “Ч” и поиск решения в пожарном порядке. Можно было бы успокоиться, сказать, что повторяется недалекое прошлое, но в этот раз концовка не та.
Вчера, 9 октября, то есть, на следующий день после “победы над Альпиной”, А.Садовой в присущей современным публичным людям манере, попробовал громко хлопнуть дверями и уйти из кабинета – мол, местные политические оппоненты и завистники пытаются сместить его и разворовать городские земли (ничего не напоминает – опять изменники, враги, чья-то “рука”). Городской председатель обнародовал заявление в СМИ и обратился к Президенту с просьбой назначить перевыборы горсовета и мэра (по-видимому, провел параллель с Радой). Но обычная калька здесь невозможна – внеочередные выборы местных органов власти назначает парламент, а его, будто-то, уже нет и все “вынуждены” оставаться на своих местах (или городах).
Поэтому ситуация сложилась, мягко говоря, неприятная – договора на строительство стадиона нет, инвестор преимущественно виртуален, а тот, кто выступил гарантом, думает скорее о близких выборах, чем о далеком футболе.
В таких обстоятельствах УНИАН обратился к Федерации футбола Украины и Нацагентству по вопросам Евро-2012 с просьбой предоставить свое видение и комментарии относительно шансов Львова стать принимающим городом и реакции на ситуацию, которая сложилась.
Руководитель Управления информационной политики ФФУ Сергей Васильев: ЛЬВОВЯНЕ - САМИ СЕБЕ РЕЖИССЕРЫ. - Давайте будем отталкиваться от того, что по приезду Григория Суркиса из Бордо, где он, в сущности, во второй раз отстоял победу в борьбе за право проведения Евро в Польше и Украине, президент ФФУ заявил, что с этого момента начинается новый отсчет времени для городов-участников Евро-2012. Все они, и Киев, и Донецк, и Днепропетровск, и Львов, и Харьков и Одесса уже не делятся на «резервные» и «основные». УЕФА аннулирует эту градацию и самостоятельно будет определять принимающие территории по мере их готовности к турниру, сказал С.Васильев.
- Если же наши города будут продолжать заполнять информационное пространство вокруг себя сплошными скандалами и демонстрировать свою нерешительность, то они автоматически потеряют эту уникальную возможность.
Комментируя ситуацию, он заявил: «Львовяне - сами себе режиссеры в вопросе подготовки к турниру. Какую роль они выберут для себя, как сыграют ее, такой результат и получат на выходе. Григорий Суркис четко и однозначно предупредил всех о жесткой конкуренции между всеми городами претендентами. Перспектива проведения Евро-2012 в галицкой столице находится исключительно в руках самих ее жителей».
Заместитель председателя Нацагетства Украины по вопросам Евро-2012 Евгений Вилинский: У ЛЬВОВА ШАНСЫ ЕСТЬ, ЕСЛИ...- У Львова шансы есть. Если общество будет давить на власть, а власть будет принимать надлежащие управленческие решения, то Львов будет должным образом подготовлен и будет принимать участие в Евро-2012. А если будут продолжаться ничем не подкрепленные обещания и рассказы о большом количестве инвесторов, о чем угодно, а ничего не будет делаться... Если не приедет экскаватор и не начнет копать уже на месте стадиона, Львов, соответствующим образом, вылетит из числа городов, которые принимают Евро.
Є.Вилинский подчеркнул, что в вопросе футбольного турнира 2012 года важнейшей является роль общественности города – если жители заинтересованы, то у них есть достаточно рычагов, чтобы повлиять на темпы подготовки турнира
- Мы никого не хотим вынуждать принимать участие в Евро. Если львовянам это не нужно... Это выбор сознательный должен быть львовян. Это конкуренция. Мы можем предложить возможности, но вынуждать их использовать – это вопрос местной власти.
Поэтому можем засвидетельствовать, что решение УЕФА в Бордо начало действовать в Украине. Как и говорили, теперь все в руках принимающих городов, то есть их общественности, мэров и городских советов. Из центра больше уже не будут бежать на помощь по первому же призыву – там могут что-то предложить, посоветовать, подсказать, а все другое должны делать на местах.
Вот и вышло, что Львов остался один на один с подготовкой Евро-2012 – хватит ли сил дойти до финала чемпионата зависит, как видим, от самих львовян и избранных ими “менеджеров”.
Владимир Сидоренко