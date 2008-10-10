В Донецке к Евро-2012 будут созданы три фан-зоны

В Донецке в рамках подготовки к финалу чемпионата Европы по футболу 2012 года будут созданы три фан-зоны.

Как сообщил вчера на встрече с журналистами первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ, к Евро-2012 «в Донецке планируется создать три фан-зоны, где будут размещены плазменные экраны, где будет создана вся инфраструктура, которая необходима при большом скоплении людей, где будет обеспечен общественный порядок».

По словам С.ДЕРГУНОВА, фан-зонами станут после обновления и реконструкции городской парк им. Щербакова и парк им. Ленинского комсомола, распложенный вокруг нового стадиона "Донбасс-Арена". Кроме того, как фан-зона будет использована центральная площадь Донецка - площадь им. Ленина, заключил С.ДЕРГУНОВ.