Суркис призывает политсилы не трогать Евро-2012 во время выборов

Президент Федерации футбола Григорий СУРКИС призывает политические силы Украины не спекулировать темой «Евро-2012» в ходе своих парламентских предвыборных кампаний.

Об этом он заявил в эфире программы «Шустер Live» на канале ТРК «Украина» в четверг, 9 октября, отвечая на вопрос «Повлияют ли внеочередные выборы на успешное проведение Евро-2012?».

Г.СУРКИС сказал, что был бы неискренен, если бы стал утверждать, что такое деликатное растение, как проект Евро-2012 никак не отреагирует на изменения в политическом климате территории, где его собираются не только вырастить, но и собрать плоды с этого уникального дерева через четыре с небольшим года.

«Главной задачей в сложившейся ситуации является сохранение статус-кво Евро-2012, как общенационального гуманитарного проекта, который ни при каких обстоятельствах не может стать разменной картой в сиюминутной политической конъюнктурной борьбе», - подчеркнул президент ФФУ.

Он напомнил о заседании Исполкома УЕФА в Бордо, где заявил, что в Украине не было, нет, и не может быть оппозиции к проведению чемпионата Европы 2012 года по футболу. И именно такое содержание ответа нашло понимание у руководства УЕФА и дало нашей стране возможность продолжить процесс подготовки к турниру.

По мнению Г.СУРКИСА, после 18 апреля 2007 года весь без исключения украинский политикум должен пройти испытание проектом Евро-2012, чтобы доказать обществу свою дееспособность в решении общегосударственных задач такого масштаба.

«Лидеры всех политических сил задекларировали среди своих главных приоритетов безусловное содействие в продвижении проекта Евро-2012. Большинство наших сограждан ждут и надеются на позитивные результаты этой работы», - подитожил руководитель Федерации футбола.