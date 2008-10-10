На Донбассе к ЧЕ-12 разработают 10 туристических маршрутов по региону

В Донецкой области к предстоящему проведению финала Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 разработают 10 туристических маршрутов по территории региона. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Сергей ДЕРГУНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, сегодня «все находится в процессе подготовки - готовятся и карты области, и карты туристических маршрутов. Турмаршруты официальные, уже задекларированные».

В число региональных туристических маршрутов входят: Святогорский историко-архитектурный заповедник, Артемовский завод шампанских вин, Великоанадольский лес, заповедники «Каменные могилы» и «Хомутовская степь, региональный ладшафтный парк «Меотида», соляные шахты г. Соледара, природный парк «Клебан – Бык», конезавод «Шахтер», фабрика-музей ретро-автомобилей «Самоходъ». В семи точках Донецкой области, как когда-то в старину, поставят казацкие вышки, а самые интересные туристические маршруты замкнут в «Золотое кольцо Донбасса».

Кроме того, по словам С.ДЕРГУНОВА, в Донецке к Евро-2012 будут созданы три фан-зоны.

«В Донецке планируется создать три фан-зоны, где будут размещены плазменные экраны, где будет создана вся инфраструктура, необходимая при большом скоплении людей, где будет обеспечен общественный порядок».

По словам заместителя губернатора, фан-зонами станут после обновления и реконструкции городской парк им. Щербакова и парк им. Ленинского комсомола. Также как фан-зона будет использована центральная площадь города - им. Ленина, заключил С.ДЕРГУНОВ.