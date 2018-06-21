Петриковская живопись и Галушкивская Сечь встретят гостей ЧЕ-12 на Приднепровье (фоторепортаж)

Днепропетровщина туристическая готовится встречать гостей Евро-2012. Изюминками региона есть известная во всем мире Петриковская декоративная живопись и легендарное казацкое прошлое, которое вдохновляет современников к возрождению и воссозданию, пусть и в уменьшенном виде, казацкой Сечи и быта запорожцев.

Первым на пути путешественников появился поселок Петриковка (Днепропетровская область) в котором в настоящее время проживает около 5 тыс. людей. На всем Приднепровье он известен вкусной водой и душистым домашним хлебом, который не разучились печь местные хозяйки. А главное – это единственный в крае островок, который остался от когда-то могучего материка символично-декоративного рисования.

Говорят, что раньше в Петриковке художников не было. Каждая женщина в селе к большому празднику из года в год заново белила дом и заново его расписывала. И ни одна не считала себя мастером, рисовала, чтобы красиво было в жилище и на улице.

Расписывали сделанные местными мастерами изделия из дерева и стекла, плетение и тому подобное. Бумажные же зарисовки делали зимой целыми семьями, а весной все это мешками везли на базар, продавать.

Вместо краски использовали цветную глину и отвары трав. У каждого мастера были свои секреты и орнаменты. Калина, мак, цибулька, петушки, кукушка – все, связанное с природой.

Сегодня же известная во всем мире роспись и ее мастера на родине – вне поля зрения. Уже много лет областные чиновники рассуждают, как создать в Петриковке Национальный центр декоративно-художественного занятия живописью, а в перспективе – и естественно-ландшафтный заповедник. Говорят и о целом туристическом комплексе, который будет включать Днепропетровск, Петриковку и Никополь, – на этой территории были пять Запорозьких Сечей из восьми. Поэтому, есть что показать и своим, и заграничным.

Проведение в Украине чемпионата Европы из футбола 2012 года именно тот случай, который следует использовать, чтобы познакомить болельщиков с особенностями края и заинтересовать их, чтобы через год они приехали сюда уже как туристы.

Но не только эти, как будто бы то простые, но такие понятные и близкие нашему сердцу орнаменты, вынуждают дрожать душевные струны. Богатые традиции казацкого края вдохновляют энтузиастов на возобновление своей покрытых порохом традиций.

В хуторе Галушкивка, на месте давних казацких зимовщиков, потомки рыцарей строят типичную Запорозьку Сеч, вернее ее макет. При “китою” (плетеною ограждением Сечи) будут наблюдательные башни, курени, места для тренировки в стрельбе из лука, метании копья и даже казацкие пушки (правда, поупражняться в стрельбе из них не можно). Уже есть кони и, даже, почти настоящий казак-экскурсовод Виктор.

Для отдыха гостей оборудуют две 120-ти годовые дома, но из современной утвари в них будет лишь туалет с унитазом. А после погружения в историю можно попробовать традиционных казацких кушаний с настоящей водкой, настоянной на целебных травах.

До 2012 года неподалеку должно пройти шоссе из Днепропетровска на Решетиливку (Полтавщина) и дальше или в Харьков, или в Киев. Это тоже очень добрый стимул для развития зеленого туризма.

Поэтому, первые шаги в подготовке приманок для туристов, как своих, так и иностранных, уже делаются. И это очень хорошо. Чемпионат Европы из футбола 2012 года лишь стимулирует и убыстряет реализацию подобных проектов местного туризма. Да, это не мега-проекты из 5-ти звездными гостиницами, бассейнами, казино и другими прелестями для толстых бумажников.

Но это то, что нужно, в первую очередь, нам самим, обычным украинцам, не миллионерам. Чтобы вспомнить свой корень, вдохнуть вдохновение из дедовских традиций и осознать свою идентичность.

Возможно, именно таким способом наконец удастся прекратить спекуляции вокруг многих вопросов, актуальных и искусственно созданных, что разъединяют один народ и стать той единой силой, которая выведет Украину на уровень передовых держав мира.

Владимир Сидоренко, Киев-Днепропетровск-Киев