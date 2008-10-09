Украина приглашает сирийский капитал в проекты Евро-2012

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Украина заинтересована в участии сирийского капитала в проектах по созданию инфраструктуры к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в ходе заседания в Дамаске Межправительственной украинско-сирийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Украина готовится к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Я знаю, что в Сирии есть много футбольных болельщиков, и мы будем рады не только их видеть на турнире, но и рассчитываем на участие сирийских инвесторов в создании мощной инфраструктуры для Евро-2012», - сказал А.ТУРЧИНОВ.