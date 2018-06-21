Подготовка Евро-2012 в Днепропетровске: власть и бизнес – партнеры

Когда-то закрытый Днепропетровск, в свое время колыбель самых грозных ракет, живое ожиданием Евро-2012. Организованную здесь модель управления подготовкой можно считать одной из самых эффективных в Украине. Местная власть и областное руководство на практике демонстрируют преимущества государственно-частного партнерства, по собственной инициативе воплощая эту идею в жизнь, благодаря чему работы развернуты на всех фронтах и направлениях.

При этом, главные исполнители успевают и успешно решать местные вопросы, и отражаться от надоедливых киевских господ в галстуках, которые через день по-очереди требуют от них одинаковых отчетов, докладов и подобного “бумажного” результата. Но Днепропетровск не теряет энтузиазма и уверенные в своем успехе.

Первым направлением сосредоточения усилий являются стадионы и спортивные базы. Главная гордость Днепропетровска – только что освященая “Арена Днепр”. Сегодня это уникальный стадион в Украине, потому что первый для Евро-2012, потому, что самый новый, потому, что построенный по современному проекту и с использованием новейших технологий и метериалов и еще много "потому, что". "Арена", реконструкция которой стоила инвесторам около 43 млн евро, предназначена только для футбола, не имеет легкоатлетических дорожек, потому ощущение такое, будто сам в игре и отстаиваешь честь своей команды.

В инфраструктуре стадиона учтены все требования к безопасности, удобства для болельщиков и команд. Ну, например, такой момент – всем звуком, светом и тому подобным оборудованием управляют с одного места. На случай прекращения стационарного питания предусмотрен местный дизель-генератор, который автоматически включается через несколько секунд после отключения промышленного тока и присутствующие на стадионе этого изменения даже не заметят – 1,5 тыс. люкс освещения как было, так и останется. А команды смогут спокойно завершить матч. Это достижение!

Детище местного ФК "Днепр" вызывает восхищение у каждого, кто входит под его уютную кровлю, видит аккуратно подстриженный газон футбольного поля и ровные ряды зрительских мест. Кстати, о количестве мест. УЕФА действительно сделал замечание относительно количества “чистых” мест, из которых просматривается все поле. Потому, что есть места за опорными конструкциями, поддерживающими крышу и мешающими обзору. С таких мест можно вполне спокойно наблюдать за ходом игры почти на всем поле, но чтобы увидеть игру в закрытом металлической опорой секторе, нужно немного отклониться в сторону.

На фото белыми кольцами обозначены опоры кровли,мешающие обзору

Это создает определенное неудобство зрителю, которое, впрочем, он может и не заметить по ходу матча. В Украине на такие пустяки не обращают внимания, учитывая их в стоимости билета. Однако требования УЕФА жесткие и на это было указано. Таким образом, из 31 тыс. мест на “Арена Днепр” “чистых” – 28,5 тыс. Но инвесторы и организаторы ЧЕ-2012 по этому поводу не волнуются и не торопятся. Бизнесмены понимают, что сегодня этот вопрос не является слишком актуальным – стадион работает, приносит прибыль и начал окупаться.

Потому сейчас только разрабатываются несколько вариантов, среди которых и изменение ширины сидений до 45 см из нынешних 55 см, и другие. Возможно, такие изменения внесут временно на период игр Евро-2012, возможно навсегда. Но все это можно сделать и за два года до турнира, и за год, потому сегодня и нет лихорадочных решений, а эксперты европейского футбольного союза не выдвигают претензий к этому стадиону. А тема “несоответствия требованиям УЕФА”, которая тиражируется без объяснения сути дела, похоже, в большей степени раздувается СМИ в поисках “горячей новости”, или же является примером “информационной атаки” на наше Евро.

Поэтому нужно прекратить все спекуляции и признать, что стадион готов. Сейчас продолжаются плановые работы по оборудованию 1,5 тыс. парковочных мест, двух зон для накопления болельщиков и тому подобное.

Обновляя стадион и прилегающие территории, инвесторы позаботились и о соседних зданиях. За свои средства они сделали обшивку многоэтажки Укртелекома и соседнего мрачного дома советского периода облицовочными материалами, обновили электроподстанции и отремонтировали подъездные дороги.

Продолжается реконструкция и строительство тренировочных баз. Их должно быть в каждом принимающем городе четыре. В Днепропетровске уже есть три – это "Метеор" в самом городе со стадионом на 24 тыс. зрителей, и две за городом - нынешняя база ФК "Днепр" и одна из загородных баз отдыха. На последний, по замыслу, постоянно будет базироваться одна из сборных, будет тренироваться, летать на матчи и возвращаться назад. Здесь тоже пример партнерства – инвестор собирался строить на базе отдыха стадион, власть обратилась к нему и они пришли к согласию относительно строительства стадиона и гостиничных номеров категории 5*. И государственное задание выполнили, и бизнес не оскорбили.

Остается еще одна спортивная база. Местные руководители подготовки к Евро-2012 убеждены, что это тоже будет успешно решено к указаному сроку. Эти задания в Днепропетровске решают в рабочем порядке.

Проблемным вопросом для города сегодня остается реконструкция аэропорта. Здесь без помощи государства не справиться (хотя оно же само, государство, проблему и создало). Днепропетровск инициирует заседание РНБО для отмены десятого пункта майского решения Совбеза относительно приватизации аэропорта. Сейчас этим пунктом запрещено продавать Днепропетровский аэродром как стратегически важный для страны. Сложилась патовая ситуация: у государства нет средств для реконструкции, а привлечь частных инвесторов нельзя. Потому и обратились к Президенту Виктору Ющенко с просьбой созвать заседание СНБО и исправить собственную досадную ошибку.

После этого, в январе-феврале 2009 года проведут открытый конкурс, Минтранс разрабатывает условия, по продаже всего имущественного комплекса аэродрома. Это важно, потому что покупатели, как правило, хотят получить объекты, которые дают прибыль, а взлетная полоса его лишь съедает. Поэтому воздушные ворота города отдадут полностью. А инвестору нужно будет сделать его совершенно другим, чтобы увеличить пропускную спосоьность из 400 пассажиров в час (сейчас), до 2,5 тысяч (в 2012 году). Для этого нужно лишь 1,5 млрд грн.

Днепропетровским аэропортом, как говорят местные, уже заинтересовались “Люфтганза”, “Домодедово” и одна из арабских авиакомпаний.

К ЧЄ-2012 область готовит еще два аэропорта – в Запорожье и Кривом Рогу, которые будут несколько проще, но в случае необходимости смогут предоставить услуги на приемлемом уровне. Они также уже ведут поиск инвесторов и заинтересованных в сотрудничестве авиакомпаний.

Гостиничное хозяйство, как и в других принимающих городах, ощущает дефицит 5-ти и 4-х звездных номеров – за требованиями УЕФА должно быть 1530 5*-х номеров (есть 96) и 1335 4*-х. Номеров с категорией 3* в городе предостаточно (УЕФА требует их лишь 180). Для непритязательных, рядовых болельщиков изучается возможность развертывания палаточных городков.

А для VIP-персон строят. Для этого с апреля запущен проект, так называемый “список губернатора”, еще один яркий пример государственно-частного партнерства по-днепропетровски. Все просто – губернатор собрал застройщиков и ознакомился с их планами на будущее. С того времени ежемесячно во время таких встреч собираются застройщики и представители властных структур, которые предоставляют многообразные разрешения, и обсуждают проблемные моменты. В результате много проблем развязываются на месте, а по самых сложных делают обращение к высшим органам власти.

Это позволило убедить бизнесменов в важности для Днепропетровска звездных гостиниц и некоторые инвесторы начали строить именно их, изменив планы относительно сооружения торгово-офисных помещений. В свою очередь город и область пошли навстречу в предоставлении всевозможных выводов и разрешений на строительство. А после Евро-2012 такие гостиницы можно перепрофилировать на офисные центры, поскольку тысячи 5* и 4* гостиничных номеров городу не нужны.

Дороги и городской транспорт тоже продвигаются медленно. Причин несколько. Главная – до 1991 года Днепропетровск был закрытым городом в котором не была ни одной объездной дороги или приличного шоссе для соединения с другими городами. До 2012 года нужно построить почти 900 км. дорог государственного значения, которые ведут к городу, и естественно, денег нет. Но есть надежда на наших “народных” избранников, которые бы позволили правительству предоставить гарантии ЕБРР для кредита в 1 млрд грн (7 принимающих городов просят в целом 7 млрд грн). За эти деньги и планируют построить общегосударственные дороги.

Относительно города, то после разрешения Кабмина оставлять в городском бюджете средства от ряда налогов, за 4 года на реконструкцию внутригородских дорог удастся направить свыше 4 млрд грн. Но строить городские дороги нет смысла, пока не будет построена окружная дорога, чтобы грузовики не двигались городом и не разрушали покрытия на улицах. Поэтому ожидают окружной.

К Евро-2012 планируют построить три ветви метро, финансируя его поровну из городского и государственного бюджетов. Укрзализныця обещает реконструировать железнодорожный вокзал. Автовокзал тоже будет реконструирован, а на въездах в город будет построен ряд небольших автостанций, к которым будут курсировать пригородные автобусы. Дальше люди смогут добираться городским транспортом, что существенно разгрузит центр Днепропетровска и уменьшит количество заторов на улицах.

На протяжении следующих трех лет за средства города и Госбюджета будет полностью заменен парк электротранспорта.

В городе на Днепре надеются на принятие Верховной Радой трех законов, которые бы существенно упростят выполнение “приоритетного для всех ветвей власти” проекта. Это законы о государственно-частном партнерстве, Градостроительном кодексе и внесении изменений к земельному законодательству, которыми местной власти позволили бы изменять целевое назначение земли. Существующие в настоящее время правила будто преднамеренно созданные для того, чтобы препятствовать, а не помогать. Поэтому так и работают – не благодаря помощи государства, а вопреки его подступам.

Единственной большой проблемой сегодня является финансовый кризис, поэтому сейчас ведется мониторинг и поиск банков, которые могут выступить надежными партнерами и профинансировать проекты.

В итоге, можем констатировать, что Днепропетровск, находясь вдалеке от Киева и подальше от непонятных никому политических баталий, успешно готовится к Евро-2012. Ежедневный кропотливый труд областной власти, мэрии и бизнесменов, возможно, не очень заметный из столицы, но на месте есть на что посмотреть.

Сам же Днепропетровск преисполнен амбициозных планов завершить большие строительства в городе до октября 2011 года, чтобы не входить в чемпионат в режиме строительной площадки. После этого срока и к началу турнира планируют убирать и налаживать инфраструктуру. Для этого по всем объектам создали сетевой график и постоянно отслеживают ход работ. И заверяют – проблем, которые бы не могли развязать самостоятельно, нет. Все решается в рабочем порядке.

В городе говорят так не для того, чтобы лишний раз показать свою браваду и попиариться, а спокойно и с уверенностью в своих силах, отбрасывая сомнения.

Изложеное выше является подтверждением того, как много можно сделать в интересах государства, если подходить к своим обязанностям не формально-бумажно, а с ответственностью за дело и болеть за результат. Поэтому нет оснований ставить под сомнение возможность реализации всего того, что написано в будущем времени – таким людям все по силам.

А привлечь внимание на государственно-частную особенность подготовки Днепропетровска к чемпионату Европы по футболу 2012 года, считаю не лишним, а возможно и полезным для тех, кому никак не удается преодолеть “ нужно еще чуть-чуть для окончательной победы”.

Владимир Сидоренко