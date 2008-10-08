Соберайска: конфликтов в польском футболе больше не будет

В Министерстве спорта и туризма Польши надеются, что в будущем конфликты в польском футболе не возникнут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сказала вице-министр спорта и туризма Республики Польша Катажина СОБЕРАЙСКА.

Она отметила, что в Министерстве отвечает за туризм, хотя конечно следит за тем, что происходит в спорте.

К.СОБЕРАЙСКА сообщила, что в польской федерации футбола после проверки Министерством были выявлены нарушения. Министерство передало результаты проверки Трибуналу при Польском олимпийском комитете. И именно Трибунал назначил временного куратора ФФП, потому здесь Министерство не является стороной конфликта.

“Этот конфликт нужно рассматривать как попытку улучшить ситуацию в польском футболе. Убеждена, что эта ситуация пойдет только на пользу развитию футбола в Польше, и в дальнейшем это не будет причиной конфликтов с УЕФА и ФИФА”, - подчеркнула вице-министр.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября правительство Польши отстранило от должности руководство Федерации футбола Польши по обвинению в коррупции.

Между тем правила УЕФА и ФИФА запрещают любое государственное вмешательство в деятельность национальных федераций, поэтому УЕФА предостерег власть Польши, что она рискует потерять право на проведение Евро-2012, если до 6 октября не восстановит руководство своей футбольной федерации.

6 октября правительство Польши, ФИФА и УЕФА достигли согласия относительно путей выхода из конфликтной ситуации в польском футболе. Стороны, в частности, договорились создать Независимый избирательный комитет (Independent Electoral Committee) для подготовки и проведения перевыборов президента Федерации футбола Польши (ФФП).

Польское правительство подтвердило готовность к урегулированию спора на принципах ФИФА относительно невмешательства власти в деятельность ФФП.