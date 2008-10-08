В Киеве открыт Польский центр туристической информации

В Киеве официально открыт Польский центр туристической информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила вице-министр спорта и туризма Республики Польша Катажина СОБЕРАЙСКА.

“Рада отметить, что в Польшу приезжают стабильно много гостей из Украины. А отныне мы отправляемся вам навстречу с нашей информацией”, - сказала К.СОБЕРАЙСКА.

По ее словам, главной задачей Центра является информирование украинцев о туристических возможностях Польши, курортах и выдающихся местах, а также предоставление необходимых сведений об условиях проживания в стране, стоимости различных услуг и т.п.

Кроме этого, отметила вице-министр Польши, Центр будет способствовать взаимодействию туристических сфер двух стран в подготовке к Евро-2012. Она отметила, что уже сегодня на Польшу и Украину смотрят как на хозяев турнира, поэтому нужно сделать так, чтобы люди захотели приехать в эти страны и после 2012 года.

“На Евро-2012 к нам приедут потенциальные туристы. Сначала как болельщики и фанаты футбола. И здесь нам вместе с Украиной нужно очень постараться, чтобы они снова захотели посетить наши страны, уже с туристической целью”, - сказала К.СОБЕРАЙСКА.

О важном значении для Польши украинских туристов говорил и председатель Польской туристической палаты Ян КОРСАК. Он убежден, что туризм является важной составной экономики государства, а совместное с Украиной проведение Евро-2012 дает дополнительный импульс развитию туризма в обеих странах.

Справка УНИАН. Польская туристическая организация работает с 2000 года. Это государственный институт, который занимается продвижением и развитием польского туризма, в первую очередь, за границей. Цель деятельности - показать Польшу как привлекательную туристическую страну. Польские центры туристической информации действуют в 13 странах мира.

В Украине такой информационный центр начал действовать с декабря 2007 года. С сегодняшнего дня, после официального открытия, он стал 14-й Польским центром туристической информации за границей.