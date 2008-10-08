Полный рейтинг ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг футбольных сборных.

Лидерство в рейтинге продолжает сохранять, и даже наращивать отрыв, чемпион Европы - сборная Испании. За ней, как и в сентябрьском рейтинге - Италия и Германия. Голландия и Хорватия, потеряв очки, пропустили на 4-ю позицию Бразилию. Аргентина и Чехия - без перемен, а на 9-е место поднялась сборная России (+63 очка и три строчки вверх). Португалия удержалась в десятке..

Украина показала один из лучших ростов в рейтинге (+94 очка), поднялась сразу на семь позиций и теперь 19-я.