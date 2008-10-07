Украинцев и хорватов рассудит голландец

Отборный матч Чемпионата мира из футбола 2010 года между национальными сборными Украины и Хорватии будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Ериком БРАМХАРОМ, сообщили УНИАН в информ-службе ФФУ

Ему будут помогать лайнсмени Аръе Бринк КИШПАЛЬ и Патрик ГЕРРИТСЕН. Обязанности четвертого рефери будет исполнять Ричард ЛИСВЕЛЬД.

Е.БРАМХАР на матчах при участии украинской сборной пока не работал. Лишь осенью 2006-го он обслуживал встречу в рамках группового раунда Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и греческим «Олимпиакосом».

Статус арбитра ФИФА Е.БРАМХАР получил в 2002 году. Судил поединки ЧС-2003 и ЧС-2005. Примечательно, что свой 42-й день рождения голландец будет праздновать 13 октября через два дня после матча в Харькове.

Третий матч отборочного турнира ЧС-2010 между сборными Украины и Хорватии состоится 11 октября на харьковском стадионе «Металлист». Начало встречи в 20.00.