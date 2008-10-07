В ФФУ убеждены, что конфликтов в польском футболе больше не будет

Председатель исполнительной дирекции Евро-2012 Федерации футбола Украины Иван ФЕДОРЕНКО убежден, что конфликтов в польском футболе больше не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Киеве.

«Я уверен, что она (конфликтная ситуация – УНИАН) больше не повторится. Это какое-то недоразумение», - сказал И.ФЕДОРЕНКО.

Он добавил, что надо понимать нынешнюю роль ФИФА и УЕФА и их отношения с национальными футбольными ассоциациями.

И.ФЕДОРЕНКО выразил мнение, что после отчетно-выборной конференции польской футбольной ассоциации 30 октября и выборов нового председателя Федерации футбола Польши ситуация окончательно стабилизируется.

В свою очередь заместитель председателя Нацагентства по подготовке Евро-2012 Евгений ВИЛИНСКИЙ отметил, что путем выхода из конфликта в Польше стал компромисс между руководством ФФП и Министерством спорта. По его мнению, спрогнозировать вероятность повторения подобной ситуации сложно.

«Надеюсь, что такого рода конфликтов, выходящих на уровень международных организаций, больше не будет, что польское общество найдет возможность решать эти вопросы у себя внутри без привлечения международных посредников», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября правительство Польши отстранило от должности руководство Федерации футбола Польши по обвинению в коррупции.

Между тем правила УЕФА и ФИФА запрещают любое государственное вмешательство в деятельность национальных федераций, поэтому УЕФА предостерело власть Польши, что она рискует потерять право на проведение Евро-2012, если до понедельника, 6 октября, не возобновит руководство своей футбольной федерации.

6 октября правительство Польши, ФИФА и УЕФА достигли согласия относительно путей выхода из конфликтной ситуации в польском футболе. Стороны, в частности, договорились создать Независимый избирательный комитет (Independent Electoral Committee) для подготовки и проведения перевыборов президента Федерации футбола Польши (ФФП).

Польское правительство подтвердило готовность к урегулированию спора на принципах ФИФА о невмешательстве власти в деятельность национальной футбольной ассоциации.