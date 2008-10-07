В Киеве начался Международный форум «Евро-2012»

В Киеве сегодня начался Международный форум «Евро-2012. Инфраструктура. Инвестиции. Инновации».

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках мероприятия представители принимающих городов и потенциальные инвесторы обсудят перспективы реализации проектов подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Отечественные и зарубежные участники представляют на форуме современные архитектурные и строительные проекты, инновации, технику, оборудование, материалы и услуги, опыт реализации межотраслевых, региональных и городских программ. Деловая программа включает пленарные заседания, конференции, семинары и переговоры, в которых примут участие представители Национального агентства Украины по Евро-2012, Федерации футбола Украины, министры и другие высокопоставленные должностные лица.

Обращаясь к присутствующим, заместитель министра экономики Украины Юрий ВИТРЕНКО, в частности, отметил, что форум – это уникальная возможность для Украины показать свои богатые интеллектуальные и экономические возможности, способствовать привлечению инвестиций и внедрению инновационных решений в строительство и реконструкцию объектов спортивной и туристической инфраструктуры.

В свою очередь, председатель исполнительной дирекции по Евро-2012 Иван ФЕДОРЕНКО подчеркнул, что сегодня на бумаге определено все, как должно быть в 2012 году, и осталось это только реализовать.

Кроме этого, заместитель председателя Нацагентства по Евро-2012 Евгений ВИЛИНСКИЙ подчеркнул, что главной целью подготовки к ЧЕ-2012 является не столько футбол, сколько изменение инвестиционного климата в государстве.

«Мы должны сделать так, чтобы инвесторам не желали мужества для работы в Украине. Инвестор должен приносить свои проекты, технологии и деньги, а не готовиться преодолевать трудности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Международный форум «Евро-2012. Инфраструктура. Инвестиции. Инновации» будет проходить в Киеве с 7 по 10 октября.