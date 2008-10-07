Результаты жеребьевки Кубка УЕФА
Матчи пройдут с 23 октября по 18 декабря
В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Кубка УЕФА.
Группа А
"Шальке-04" (Германия)
"Пари Сен-Жермен" (Франция)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Расинг" (Англия)
"Твенте" (Нидерланды)
Группа В
"Бенфика" (Португалия)
"Олимпиакос" (Греция)
"Галатасарай" (Турция)
"Герта" (Германия)
"МЕТАЛЛИСТ" (Украина)
Группа С
"Севилья" (Испания)
"Штутгарт" (Германия)
"Сампдория" (Италия)
"Партизан" (Сербия)
"Стандард" (Бельгия)
Группа D
"Тоттенхэм" (Англия)
"Спартак" Москва (Россия)
"Удинезе" (Италия)
"Динамо" Загреб (Хорватия)
"Неймеген" (Нидерланды)
Группа Е
"Милан" (Италия)
"Херенвеен" (Нидерланды)
"Брага" (Португалия)
"Портсмут" (Англия)
"Вольфсбург" (Германия)
Группа F
"Гамбург" (Геормания)
"Аякс" (Нидерланды)
"Славия" Прага (Чехия)
"Астон Вилла" (Англия)
"Жилина" (Словакия)
Группа G
"Валенсия" (Испания)
"Брюгге" (Бельгия)
"Русенборг" (Норвегия)
"Копенгаген" (Дания)
"Сент-Этьен" (Франция)
Группа Н
ЦСКА Москва (Россия)
"Депортиво" (Испания)
"Фейеноорд" (Нидерланды)
"Нанси" (Франция)
"Лех" (Польша)
Все команды проведут по четыре матча - два дома и два на выезде. В стадию плей-офф выходят обладатели первых трех мест в группах, а также команды, занявшие третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов.
Матчи группового этапа Кубка УЕФА пройдут с 23 октября по 18 декабря 2008 года.