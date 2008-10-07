Результаты жеребьевки Кубка УЕФА

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Кубка УЕФА.

Группа А

"Шальке-04" (Германия)

"Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Расинг" (Англия)

"Твенте" (Нидерланды)

Группа В

"Бенфика" (Португалия)

"Олимпиакос" (Греция)

"Галатасарай" (Турция)

"Герта" (Германия)

"МЕТАЛЛИСТ" (Украина)

Группа С

"Севилья" (Испания)

"Штутгарт" (Германия)

"Сампдория" (Италия)

"Партизан" (Сербия)

"Стандард" (Бельгия)

Группа D

"Тоттенхэм" (Англия)

"Спартак" Москва (Россия)

"Удинезе" (Италия)

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Неймеген" (Нидерланды)

Группа Е

"Милан" (Италия)

"Херенвеен" (Нидерланды)

"Брага" (Португалия)

"Портсмут" (Англия)

"Вольфсбург" (Германия)

Группа F

"Гамбург" (Геормания)

"Аякс" (Нидерланды)

"Славия" Прага (Чехия)

"Астон Вилла" (Англия)

"Жилина" (Словакия)

Группа G

"Валенсия" (Испания)

"Брюгге" (Бельгия)

"Русенборг" (Норвегия)

"Копенгаген" (Дания)

"Сент-Этьен" (Франция)

Группа Н

ЦСКА Москва (Россия)

"Депортиво" (Испания)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Нанси" (Франция)

"Лех" (Польша)

Все команды проведут по четыре матча - два дома и два на выезде. В стадию плей-офф выходят обладатели первых трех мест в группах, а также команды, занявшие третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов.

Матчи группового этапа Кубка УЕФА пройдут с 23 октября по 18 декабря 2008 года.