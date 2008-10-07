Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила участников Международного форума "ЕВРО-2012. Инфраструктура. Инвестиции. Инновации", сообщает Правительственный портал.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что подготовка к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу является приоритетным заданием всей правительственной команды.

"На сегодня наша страна получила уникальную возможность продемонстрировать миру свое новое лицо, свой потенциал и возможности. От успешного проведения финала чемпионата из футбола будет зависеть перспектива Украины, ее престиж и авторитет, инвестиционная привлекательность", отметила Перм`єр-министр.

Она выразила уверенность, что проведение Форума предоставит возможность привлечь новых инвесторов для реализации таких проектов, как строительство дорог, аэропортов и инфраструктуры.

Со своей стороны Правительство обещает оказывать всестороннюю поддержку таким проектам.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве начинает работу Международный форум «ЕВРО-2012. Инфраструктура. Инвестиции. Инновации», организованный Национальным комплексом «экспоцентр Украины» и Национальным агентством по вопросам ЕВРО-2012.

Форум посвящен вопросам привлечения инвестиций и внедрения инновационных технических и технологических решений в строительство и реконструкцию объектов спортивной и туристической инфраструктуры, дорог, вокзалов и аэропортов, автомагистралей и гостиниц, развитие спорта и туризма, обеспечения связи, безопасности и проведения культурных мероприятий в рамках финальной части Чемпионата Европы «ЕВРО-2012» из футбола.

В рамках Форума на протяжении 7 – 10 октября пройдут тематические выставки: «ЕВРО Спорт Украина», «ЕВРО Конур Украина», «ЕВРО Конур Маш», «ЕВРО Транспорт», «ЕВРО Тур Украина», «ЕВРО Связь. Логистика. Состав», «ЕВРО Гостиница & Ресторан. Сервис», «ЕВРО Банки. Страхование. Безопасность».