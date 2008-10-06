В этом году правительство предоставит средства на реконструкцию еще 5 аэропортов

Кабинет министров Украины постановлением от 1 октября №880 внес изменения в дополнение к Порядку использования в 2008 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства, реконструкции и ремонта аэропортов государственной и коммунальной собственности (утвержден постановлением Кабмина от 21 мая 2008 г. №505).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Таким образом, в соответствии с новой редакцией дополнения, в перечень аэропортов государственной и коммунальной собственности, которым направляются бюджетные средства для изготовления проектной документации на реконструкцию аэродрома, добавлены Международный аэропорт «Харьков» (1,61 млн. грн.), Международный аэропорт «Днепропетровск» (3,58 млн. грн.), Международный аэропорт «Луганск» (2,1 млн. грн.), Международный аэропорт «Запорожье» (1,98 млн. грн.) и аэропорт «Николаев» (1,98 млн. грн.)

Кроме того, изменился объем средств, направленных на реконструкцию аэропорта «Львов»: 3,58 млн. грн. для изготовления проектной документации на реконструкцию аэродрома и 7,23 млн. грн. для изготовления проектной документации на строительство аэровокзала.

Международный аэропорт «Борисполь» получит 120,41 млн. грн. на строительство и реконструкцию существующих перронов и аэродрома, а также 69,1 млн. грн. на строительство нового перрона.

Напомним, кроме того, на строительство и реконструкцию КП «Международный аэропорт «Донецк» постановлением №505 выделено 733,3 млн. грн., на реконструкцию аэродрома в КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) - 63,56 млн. грн. Общая сумма выделяемых средств на все вышеуказанные аэропорты после внесения изменений - свыше 1 млрд. грн.