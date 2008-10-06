Польша сохранила за собой право проведения Евро-2012

Михал Листкевич

Футбольным властям Польши удалось избежать санкций со стороны ФИФА и УЕФА, которые могли быть наложены сегодня в связи с вмешательством государства в дела национальной федерации, сообщает AP. Напомним, согласно ультиматуму ФИФА прежние руководители Польской федерации футбола, недавно отстраненные от работы арбитражным судом олимпийского комитета страны, должны были вернуться на свои посты до 13:00 по киевскому времени сегодняшнего дня. В противном случае Польша могла лишиться права на проведение Euro-2012, а сборная страны рисковала получить технические поражения в отборочных матчах чемпионата мира-2010 против Чехии и Словакии, запланированных на 11 и 15 октября соответственно.

Отстраненный президент Польской федерации футбола Михал Листкевич сообщил, что ему и министерству спорта страны удалось найти компромиссное решение. "Это очень хорошее предложение, которое позволит всем сторонам с честью выйти из сложившейся ситуации, - рассказал Листкевич. - Оно предусматривает существенные изменения в законодательстве, регулирующем деятельность нашей федерации".

Спорт-Экспресс