Правительство Польши, ФИФА и УЕФА договорились об урегулировании конфликта в польском футболе

Польша, ФИФА и УЕФА сегодня достигли согласия относительно путей выхода из конфликтной ситуации в польском футболе.

Стороны, в частности, договорились создать Независимый избирательный комитет (Independent Electoral Committee) для подготовки и проведения перевыборов президента Федерации футбола Польши (ФФП), сообщается на сайте FIFA.com.

В штаб-квартире ФИФА отметили, что получили сообщения от Министерства спорта РП и ФФП, сторон конфликта, относительно сути дела около полудня до окончания установленного срока. Польское правительство подтвердило готовность к урегулированию спора на принципах ФИФА относительно невмешательства власти в деятельность национальной футбольной ассоциации.

Таким образом, начата реализация дорожной карты, согласованной раньше ФИФА, УЕФА и правительством Польши относительно перевыборов руководства ФФП. Благодаря Независимому избирательному комитету, надеются все его участники, выборы пройдут честно и прозрачно и ни одна из сторон не поставит под сомнение их результаты. Тем самым, конфликт будет исчерпан с учетом интересов всех сторон.

Кроме этого, Министерство спорта Польши заявило о готовности сразу же после начала работы избирательного органа, не позже чем завтра утром, обратиться к Польскому национальному олимпийскому комитету с просьбой отзывать временного администратора ФФП.

Таким образом, ФИФА отмечает позитивные сдвиги в урегулировании конфликта в польском футболе, но намеревается продолжать мониторинг ситуации. ФИФА, также, подтверждает право футбольной сборной РП продлить участие в отборочных матчах ЧС-2010 и провести матчи с сборными Чехии и Словакии 11 и 15 октября.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полдень сплывал срок, определенный ФИФА, для предоставления предложений от польской стороны относительно путей выхода из конфликта. В противном случае ФИФА угрожала не допустить футбольную сборную страны к ближайшим отборочным матчам и зачесть ей техническое поражение.