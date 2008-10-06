В среду Ющенко приглисит итальянцев участвовать в проектах Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в среду, 8 октября, осуществит официальный визит в Итальянскую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом поинформировала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Она заметила, что это первый официальный визит Президента Украины в Италию после длительного перерыва в политическом диалоге между двумя странами.

«Учитывая, что Италия является ключевым торгово-экономическим партнером Украины - по объемам двусторонней торговли она занимает третье место среди стран ЕС - стороны обсудят пути углубления экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетической отрасли», - сообщила пресс-секретарь Президента.

Во время встречи с руководителями объединений промышленников и предпринимателей, ведущими банкирами и бизнесменами Италии, Президент Украины выразит ряд предложений относительно реализации масштабных инвестиционных проектов, в частности, в рамках подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы из футбола 2012 года.

И.ВАННИКОВА сообщила, что во время переговоров с высшими должностными лицами Италии планируется обсудить вопрос поддержки Италией украинской политики европейской и євроатлантичної интеграции. Речь идет о реализации конкретных проектов сотрудничества в формате «УКРАИНА-НАТО» и «УКРАИНА-ЕС».

Отдельным вопросом, по ее словам, который планирует поднять Президент Украины, есть углубление культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, в сфере туризма. Речь также будет идти об ускоренном заключении соглашения в сфере трудоустройства, которое находится на рассмотрении соответствующих органов обеих стран.

Планируется, что во время визита будут подписаны Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в отрасли туризма и Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Итальянской Республики о сотрудничестве в отрасли военной географии.