Двумя матчами на прошлых выходных завершился 10-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Черноморец - Шахтер 0:3 (Гладий 28, Луис Адриано 90+2, 90+3)

Металлург З - Металлист 1:0 (Годин 56)

Напомним, что остальные матчи тура завершились так:

Заря - Таврия 1:1 (Жуниор 71 - Ковпак 80)

Карпаты - Ворскла 0:0

Кривбасс - ФК Львов 2:0 (Бюлюкбаши 50, Бартулович 57)

ФК Харьков - Динамо 0:4 (Вукоевич 58, Соколенко 61 автогол, Бангура 64 пен., 86).

Арсенал - Днепр 0:1 (Денисов 51)

Металлург Д - Ильичевец 2:0 (Сытник 2, Макридис 65)

Воспользовавшись поражением Металлиста, ничьими у Ворсклы и Зори, Динамо и Металлург Д уходят по таблице в отрыв: у них по 25 очков, и ближе 7 очков - никого.

Зато потом сразу три команды с 18 очками: Металлист, Ворскла, Металлург З.

И - плавное снижение до конца таблицы: Заря (16), Днепр (15), Черноморец (13), Кривбасс (13), Шахтер (12), Арсенал (10), Карпаты (8), Таврия (7), ФК Харьков (6), Ильичевец (6), ФК Львов (5).

Характерно, что команды на последних шести местах - без выигрышей в туре и с одним забитым голом на всех.