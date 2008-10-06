УЕФА предупредило Польшу о возможной отмене права на проведение Евро-2012

Руководящий футбольный орган УЕФА предостерег Польшу, что она рискует потерять право на проведение Евро-2012, если до понедельника, 6 октября, не возобновит руководство своей футбольной федерации.

Об этом сообщает радиостанция Би-Би-Си.

Кроме того, Польша также может быть исключена из всех международных соревнований на уровне сборных и клубов.

Представитель УЕФА Вильям ГАЛЬЯРД отметил, что международные футбольные структуры признают легитимным только предыдущее руководство Футбольной федерации Польши во главе с Михалом ЛИСТКЕВИЧЕМ и не будут общаться с министром спорта и назначенным им временным администратором Федерации.

Правила УЕФА и ФИФА запрещают любое государственное вмешательство в деятельность национальных федераций.

В начале этой недели правительство в Польше отстранило от должности руководство футбольной федерации по обвинению в коррупции.