Евросоюз приобщится к подготовке ЕВРО-2012 в Украине

Страны - члены Євроспейського Союза выступают за техническую и гуманитарную поддержку проекта ЕВРО-2012 в рамках Лиссабонского договора УКРАИНА-ЕС.

Об этом заявил Комиссар Еврокомиссии по вопросам образования, учебы, культуры и молодежи Ян ФИГЕЛЬ председателю Нацагентства ЕВРО-2012 Евгению ЧЕРВОНЕНКУ во время встречи в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Агентства.

“ЕВРО-2012 – это действительно мегапроект из модернизации всей страны, в каком суто-футболу лишь процентов десять. Остальные – это вопрос новой инфраструктуры, безопасности, законодательства”, - сказал Є.ЧЕРВОНЕНКО. Он отметил, что это первый общий проект Украины, организованный при участии страны – члена ЕС.

По словам председателя Аоетства, у нас есть неотложная потребность в реконструкции дорог, аэропортов, гостиниц. И ЕВРО-2012 – это шанс, который позволит реализовать все запланировано в максимально короткий срок.

Е.ЧЕРВОНЕНКО убежден, что после чемпионата 2012 года мы получим новое европейское государство, достойного партнера Евросоюза. Потому в реализации таких амбициозных планов, прибавил он, наша страна надеется в поддержку ЕВРО-2012, не как отдельно взятого проекта, а как глобального направления сотрудничества с привлечением всего инструментария УКРАИНА-ЕС.

Ян ФИГЕЛЬ в своем выступлении поддержал Е.ЧЕРВОНЕНКА, также отметив, что ЕВРО-2012 – это, прежде всего, программа развития инфраструктуры государства. При этом он отдельно отметил, что проведение чемпионата позволит Украине существенно углубить евроинтеграционные процессы.

Еврокомиссар заверил украинских коллег в том, что страны - члены ЕС будут выступать за техническую и гуманитарную поддержку проекта ЕВРО-2012 в рамках Лиссабонского договора УКРАИНА-ЕС.