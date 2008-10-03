Аэровокзал во Львове хотят проектировать три компании

В среду, 1 октября, состоялось раскрытие тендерных предложений на закупку работ из изготовления проектной документации на строительство аэровокзала Международного аэропорта «Львов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Свои тендерные предложения для участия в открытых торгах подали трое участников: украинское предприятие с иностранными инвестициями «Тебодин Украина», чешское общество с ограниченной ответственностью «НИКОДЕМ А ПАРТНЕР, СПОЛ. С.Р.О.» и эстонская компания «EARengAS».

Напомним, что 16 августа этого года Государственное предприятие «Международный аэропорт «Львов» объявило о начале тендера на изготовление проектной документации на строительство аэровокзала.

Как отмечал раньше генеральный директор аэропорта Александр ЗАГРЕВА, реконструкция существующего терминала и строительство нового позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 1600-1700 пассажиров на час.

Реконструкция проводится в рамках подготовки к Евро-2012.