Во Львове надеются за 4 года построить Евроколею к Польше

Львов предпринял важный шаг до реализации проекта «Евроколеи» - по результатам встречи городского головы Андрея САДОВОГО с заместителем гендиректора Генерального Директората по вопросам энергосбережения и транспорта Еврокомиссии Золтаном КАЗАЦАЕМ достигнута договоренность о поддержке ЕС этого проекта.

«Еврокомиссия выражает свою полную поддержку в проекте «Евроколеи». Мы заинтересованы в его полной и успешной реализации», - цитируют З.КАЗАЦАЯ в пресс-службе Львовского горсовета.

В ближайшее время будет подготовлено общее обращение президентов Украины и Польши к Европейской комиссии относительно полной поддержки скоростной колеи с Польши ко Львову. Кроме того, в ЕС будет послан меморандум, который был подписан между Львовом, Краковом и Вроцлавом относительно поддержки Евроколеи раньше.

На протяжении года будет создан технический секретариат проработки проектов центральной вехе, частью которого является III-й транспортный коридор Вроцлав-Краків-Львів-Киев. Этот секретариат должен будет полномочия представлять Европейскую комиссию в регионах, что позволит активнее лоббировать реализацию и политическую поддержку проекта.

«За следующие 4 года проект «Евросвинобойца» реализуется. Уже до конца этого года компанией «Моварес» будет разработана концепция проекта», - отметил А.Садовий.

Напомним, что проект «Евросвинобойца» был одним из 6 больших инвестиционных проектов Львова, представленных на VIII Львовском международном экономическом Форуме. Его стоимость составляет 500 млн. евро. Общая протяжность скоростной колеи - 75 км.