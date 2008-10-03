Суркис надеется, что Туск не допустит кризиса в польском футболе

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС надеется, что правительство Польши не допустит дальнейшей эскалации конфликта в отношениях между Министерством спорта Республики Польша и национальной Федерацией футбола.

Об этом идет речь в комментарии Г.СУРКИСА относительно ситуации вокруг ФФП, текст которого предоставлен УНИАН.

“Надеюсь, что глава правительства Республики Польша господин Дональд ТУСК осознает всю глубину ответственности за сложившуюся ситуацию, и не допустит ее развития”, - отмечает Г.СУРКИС.

Он подчеркивает, что ситуация является особенно болезненной сегодня, когда совсем недавно украинско-польская команда выдержала нелегкий, принципиальный экзамен Исполкомом (УЕФА) в Бордо.

“Нам поверили не для того, чтобы мы создали новый повод УЕФА подвергнуть сомнению правильность собственного выбора”, - отмечает президент ФФУ. Он убежден, что бесцеремонное административное вмешательство со стороны государственных чиновников может стоить соседнему государству слишком дорого.

“Цена удовлетворения персональных амбиций может быть совсем неадекватной тому, что в результате потеряет польское общество”, - считает Г.СУРКИС, спрашивая, разумно ли таким образом испытывать судьбу, имея и без этого много проблем.

Президент Федерации футбола Украины напоминает, что подобная ситуация уже была в Польше, и именно ему, по поручению ФИФА и УЕФА, на протяжении января – апреля 2007 года пришлось приложить усилия, чтобы вернуть ситуацию в нормальное деловое русло. Г.СУРКИС отмечает, что подобные конфликты могут иметь серьезные последствия не только для Польши, но и для Украины, потому что ставят под вопрос подготовку к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

По его словам, совместное заявление ФИФА и УЕФА относительно ситуации в Польше, спровоцированной действиями правительственных чиновников вокруг ФФП, уже определило главные акценты в этой неприятной истории.

“Я искренне сожалею, что репутация польского футбола в глазах мирового сообщества снова висит на волоске, и что прошлогодний демарш бывшего министра спорта Томаша ЛИПЕЦА, который позволил себе публичные оскорбительные высказывания в адрес руководства ФИФА, так ничему и не научил наших соседей”, - говорится в комментарии Г.СУРКИСА.

Как сообщал УНИАН, УЕФА и ФИФА сделали официальное заявление относительно ситуации в польском футболе и изменений, которые коснулись PZPN (Федерации футбола Польши - УНИАН) в понедельник, 29 сентября. В документе, в частности, отмечено: «ФИФА и УЕФА не признают решения арбитражного суда Олимпийского комитета Польши, как и назначение «администратора» PZPN. ФИФА и УЕФА продолжают признавать нынешнее руководство PZPN во главе с президентом Михалом ЛИСТКЕВИЧЕМ как единственную легитимную власть в польском футболе, которая представляет его на международном уровне».

«Сложившуюся ситуацию обсудят на ближайшем заседании Исполнительного комитета ФИФА, которое состоится 23-24 октября в Цюрихе. Приблизительно в то же время состоится заседание Рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, где также рассмотрят этот вопрос», - отмечено в заявлении.