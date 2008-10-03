Евробанки готовы сотрудничать со Львовом в подготовке к Евро-2012

Европейские банкиры готовы сотрудничать со Львовом в реализации общих проектов развития инфраструктуры города при подготовке к матчам финала чемпионата Европы по футболу 2012 года, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Этот вопрос обсуждался во время дискуссии представителей городов, принимающих Евро-2012, и европейских банкиров на “круглом столе” "Эффективные финансовые инструменты: роль в обеспечении устойчивого развития городов и регионов", которое прошло в рамках VIII Львовского международного экономического форума "Европейское партнерство, - открытые возможности".

Директор проектов в Украине и Турции банка KFW Николай ТУСТ отметил хорошую организацию власти в городах. По его мнению, в контексте подготовки к Евро-2012 финансовые институции могут помочь Львову и другим регионам воплотить необходимые проекты.

Присутствуют представители других банков выразили желание сотрудничать с органами местного самоуправления, в частности с Львовом, и готовность предоставлять средства под реализацию конкретных проектов.

На “круглом столе” была достигнута политическая договоренность относительно поддержки ряда предложений города, следующим шагом которых должна стать подготовка конкретных решений и ожидания на их финансирование.

"Мы готовы предложить финансирование для проектов развития транспортной инфраструктуры, коммуникации, экологии из государственного и коммунального секторов", - отметила вице-президент Европейского инвестиционного банка Ева СРЕЙБЕР.