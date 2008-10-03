Шева начинает забивать

Форвард «Милана» Андрей ШЕВЧЕНКО забил единственный мяч в ответной встрече Кубка УЕФА с «Цюрихом» (1:0).

“Наконец-то открыл счет своим мячам за команду. Очень рад и благодарю болельщиков за поддержку, которую они мне оказали”, - цитирует нападающего Sport Mediaset.

“Мне предстоит еще много работать, набирать форму. Но сегодня я отыграл все 90 минут и чрезвычайно доволен этим”, – сказал А.ШЕВЧЕНКО.

"Цюрих" - "Милан" 0:1 (общ. 1:4)

"Милан" вышел в групповой этап Кубка УЕФА и продолжит поход за вторым по значимости трофеем еврокубков, который до сих пор не покорился "россонери".

Автором единственного гола стал Андрей ШЕВЧЕНКО после паса РОНАЛДИНЬО.

Гол Шевы стал его 61-м в турнирах под эгидой УЕФА.