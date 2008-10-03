Ситуация в польском футболе: реакция ФИФА и УЕФА

В понедельник, 29 сентября, Министерство спорта и туризма Республики Польша приостановило полномочия членов Польской футбольной ассоциации (PZPN) и ввело в состав организации специального куратора. Такое решение противоречит нормам ФИФА и УЕФА. Соответствующее заявление уже обнародовано этими наивысшими футбольными инстанциями.

Обвинение от министра

Министр спорта и туризма Польши Мирослав Джевецкий обвинил работников национального футбольного союза в постоянных нарушениях законодательства, в частности, в коррупции. В связи с этим министерство инициировало проверку деятельности организации. За результатами расследования было принято решение о приостановке полномочий членов PZPN.

Освобождение Ваха и Козьминского

Это произошло в канун отчетно-избирательного заседания PZPN, которое должно было состояться 30 октября, но теперь перенесено на более поздний срок. Назначен Министерством спорта куратор Роберт Завлоцкий на протяжении трех месяцев должен сзывать заседание союза и избрать на нем новое руководство. Пока еще им освобождены директор правового департамента PZPN Анджей Ваха и спикер Збигнев Козьминский.

Официальное заявление УЕФА и ФИФА

УЕФА и ФИФА сделали официальное заявление относительно ситуации в польском футболе и изменений, которые коснулись PZPN на этой неделе. Там, в частности, отмечено: «ФИФА и УЕФА не признают решения арбитражного суда Олимпийского комитета Польши, как и назначения «администратора» PZPN. ФИФА и УЕФА продолжают признавать нынешнее руководство PZPN во главе с президентом Михалом Листкевичем как единственную легитимную власть в польском футболе, которая представляет его на международном уровне».

Консультации с МОК

Любая корреспонденция, не подписанная представителями легитимного руководства, а также любые документы, подписанные господином Завлоцким, будут проигнорированы и признаны недействительными в офисах ФИФА и УЕФА. В заявлении от имени этих наивысших международных футбольных инстанций речь идет о том, что их представители свяжутся с Международным олимпийским комитетом, чтобы прояснеть ситуацию в польском футболе и обнаружить нарушение основных принципов олимпийского и спортивного движения, например, автономии спортивных федераций.

Вопрос будет рассматривать Исполком ФИФА

«ФИФА и УЕФА немедленно начнут общие консультации, чтобы решить, какие меры необходимо принять касательно PZPN и всего польского футбола в целом. Ситуацию, которая сложилась, обсудят на ближайшем заседании Исполнительного комитета ФИФА, который состоится 23-24 октября в Цюрихе. Приблизительно в то же время состоится заседание Рабочей группы УЕФА из чрезвычайных ситуаций, где также рассмотрят этот вопрос» ` отмечено в заявлении.

Информ-служба Федерации футбола Украины