Львов представит на Форуме 6 инвестиционных проектов

Сегодня на VIII Львовском международном экономическом форуме будет представлено 6 инвестиционных проектов Львова, сообщили во Львовском горсовете.

Инвестиционный проект №1 – «Концепция нового бизнес-района Львова» (функціально-планировочное развитие территории вдоль ул. Липинского) общей площадью 18-20 га для размещения гостиничных, офисных и торгово-развлекательных комплексов, автосалонов.

Инвестиционный проект №2 – «Концепция развития жилищного массива Львова» (архитектурная урбанистическая концепция развития публичного центра в жилищном массиве Сихив). Дан проект предназначенный для обеспечения основных функций жилищного массива (администрирование, предоставление услуг, торговля, здравоохранение, образование, культура, рекреация, развлечения, спорт). Для удовлетворения потребностей населения, которое проживает на территории жилищного массива Сихив, необходима территория площадью в 345 000 кв. г., который будет выполнять основные функции.

Инвестиционный проект №3 – «Инфраструктура вокруг территории стадиона к «Евро-2012». Общая площадь – 250 га, стоимость проекта составляет 1155,68 млн. грн.

Инвестиционный проект №4 – «Транспортные проекты города Львова: магистральные улицы, транспортные решения». Концепцией предусматривается ряд мероприятий для развития магистральной сети, в первую очередь электротранспорту, как наиболее массового и экологически чистого вида общественного транспорта (трамвайного и троллейбусного).

Стоимость за концепцией – 1048,45 млн. грн.

Инвестиционный проект №5 – «Земельные участки под строительство паркингов в г. Львове», а именно земельный участок по ул. Д. Витовского (напротив парка культуры и отдыха им. Бы. Хмельницкого). Предусматривается возможность устраивания подземного перехода под ул. Витовского, который будет соединять данную площадь с парком им. Бы. Хмельницкого.

Инвестиционный проект №6 - «Строительство скоростной колеи европейского стандарта. «Проект «Евросвинобойца» предусматривает строительство узкой колеи европейского стандарта шириной 1435 мм от границы с Польшей к Львову. Общая протяжность колеи – 75 км. Стоимость проекта – свыше 500 млн. евро.