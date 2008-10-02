ФК ”Харьков” и ”Динамо” рассудит Годулян

Комитет арбитров ФФУ определил бригаду арбитров, которая будет обслуживать поединок 10-го тура премьер-лиги между ФК «Харьков» и «Динамо» (Киев).

Судьей в поле назначен 40-летний арбитр ФИФА Виталий ГОДУЛЯН, сообщают в прес-службе ФК «Динамо» (Киев).

В 1992 году В.ГОДУЛЯН начал обслуживать поединки второй отечественной лиги, а уже в 1998 году начал привлекаться к обслуживанию матчей высшей лиги. Арбитр ФИФА с 2001 года.

В этом сезоне он уже работал на поединке с участием «Динамо» - а 4-м туре киевляне совершили визит в Полтаву, где сыграли вничью с местной «Ворсклой».

Помогать главному рефери будут ассистент арбитра ФИФА Игорь БЫЦКАЛО, также из Одессы, и ассистент арбитра первой категории Валерий ДАВЫДОВ (Кременчуг). Четвертым судьей на матче будет работать Николай ДАНИЛЕНКО, представляющий Бердянск.

За организацией поединка проследит делегат ФФУ Андрей ГАВАШИ из Ужгорода, а работу арбитров оценит инспектор ФФУ Михаил СТУПАР (Ивано-Франковск).

Встреча состоится 4 октября в Сумах на стадион "Юбилейный". Начало матча в 17:00.