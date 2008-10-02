Польша предлагает Украине обмен информацией о фанах-нарушителях

В рамках подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Польша предлагает Украине обмениваться информацией относительно лиц, которые попали в поле зрения правоохранительных органов в связи с дебошем на стадионах во время футбольных матчей.

Об этом шла речь сегодня в ходе рабочей встречи представителей министерств юстиции Украины и Польши, сообщили УНИАН в пресс-службе украинского Минюста.

Предлагается разработать механизм обмена информацией между Польшей и Украиной с целью особого контроля над футбольными дебоширами во время проведения «Евро-2012».

Кроме того, как отмечалось в ходе встречи, Украине стоит рассмотреть возможность введения процедуры ускоренного производства в отношении лиц, которые были задержаны во время футбольных матчей. Аналогичная процедура применяется в Польше в отношении лиц, которые занимаются футбольным хулиганством, с целью эффективности рассмотрения подобных правонарушений.

Как сообщалось, 16 января 2008 года Кабинет министров своим постановлением образовал Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Во исполнение указанного постановления Кабмина Министерство юстиции создало рабочую группу, которая оказывает центральным органам исполнительной власти экспертную и консультативную юридическую помощь по вопросам подготовки финальной части чемпионата Европы по футболу «Евро-2012».