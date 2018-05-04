Евро – 2012: новое качество подготовки после Бордо

26 сентября Исполнительный комитет УЕФА принял решение оставить за Украиной и Польшей право на проведение финала чемпионата Европы по футболу 2012 года. Можно утверждать, что все мы – и рядовые украинцы, и футбольные эксперты, надеялись именно на такой результат, хотя и ожидали его с каким-то внутренним напряжением. Во время последней инспекции представители Союза европейских футбольных ассоциаций отметили существенный прогресс в подготовке инфраструктуры ЧЄ-12, а открытие стадиона в Днепропетровске, наверно, окончательно убедило их, что нам по силам справиться с взятыми обязательствами. Не последнюю роль сыграло и начало сотрудничества между двумя странами-хозяевами на уровне постоянных действующих межправительственных рабочих групп 19 сентября в Киеве во время второго заседания украинско-польского Комитета по Евро-2012. Но было бы большой ошибкой говорить, что у нас нет недостатков. Эксперты УЕФА выразили ряд замечаний относительно подготовки Польши и Украины к Евро-2012 и следствием их отчета стало заявление УЕФА.

Мишель Платини, обнародовав его, назвал пять условий, по которым два государства и станут хозяевами турнира. Важнейшими из них являются те, что касаются определения принимающих городов. Решено, что их будет минимум шесть, максимум восемь. При этом отменен предыдущий обязательный принцип пропорционального деления количества городов между странами. Готовность Варшавы и Киева названа основополагающим элементом всего проекта.

Так какой сигнал нам дают в УЕФА и что нас может ожидать? Об итогах заседания в Бордо и планах на ближайшее будущее с представителями масс-медиа делились вице-премьер министр Украины Иван Васюник и президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис.

Есть ли решение Исполкома в Бордо сенсацией?

Восприятия отличаются в меру отдаления от государственной власти и приближения к футболу. По словам И.Васюника, в правительстве считают, что это большая победа и свидетельство возобновления доверия, в частности, к Украине со стороны УЕФА. Их радость и гордость за государство разделяет и автор этих строк, как, надеюсь, и миллионы соотечественников, не безразличных к будущему Родины. Но реакция специалистов от футбола, которые понимают во всех особенностях течения событий более сдержанная.

Сегодняшняя победа в Бордо не стала сенсацией. Украинско-польская команда во второй раз подтвердила свое право называться принимающей Евро-2012 стороной. Так свое виденье, в свойственной ему сдержанной манере, выразил президент ФФУ Григорий Суркис. Мы абсолютно законно добыли в борьбе право на ЧЕ-2012 еще в прошлом году в нелегкой, честной и прозрачной конкурентной борьбе, а потому не нужно стесняться всячески культивировать в украинском обществе психологию победителей.

Но и действительно, отчего это мы считаем, что недостойные вершить большие, европейские дела? Чем мы хуже наших соседей на Западе? Ведь мы большой народ и не раз наши соотечественники удивляли мир своими открытиями и достижениями как в прошлом, так и в настоящем. В частности, последние наши достижения – золото из футбола на параолимпиаде в Пекине, бронза на ЧМ-2008 по арт-футболу в Новороссийске, достойная игра отечественных команд в клубных европейских турнирах и тому подобное.

Поэтому, по большому счету, так должно было быть. Потому можно полностью согласиться с руководителем ФФУ, что нужно немедленно, в масштабе всей страны избавляться навязчивого комплекса меншовартості и тогда никто и ничего у нас не отберет. А призывы к патриотизму стоит приземлить к повседневным реалиям напряженного трудового ритма жизни. Чтобы каждый, кто поддерживает проведение в Украине Евро-2012, своими собственными руками сделал конкретный, посильный взнос в реализацию планов подготовки к турниру.

Бояться потерять Евро не стоит, нет оснований. Мы все выполняем, хотя, надо признать, и не всегда своевременно.

Сигнал городам-участникам: все в ваших руках! В своих условиях УЕФА четко дал понять, что деления на основные и резервные города-хозяева для него не существует. Главным условием является готовность к принятию матчей турнира.

Для того, чтобы за страной сохранился статус “принимающей” главной является готовность столиц – Варшавы к открытию чемпионата, а Киева – к финальной игре. Это условие, можно смело утверждать, будет выполнено, потому что готовность столицы волнует не только городскую власть, но и центральную - на кону престиж государства и имидж его лидеров (И.Васюник уже поинформировал, что реконструкция НСК “Олимпийский” является для правительства первым приоритетом). А относительно остальных городов как в Украине, так и в Польше, ситуация несколько изменилась.

Исполком Европейского футбольного союза поставил всех в ровные условия – решения о том, кому сделать честь и отдать право встретить наилучшие команды континента будет приниматься по фактическому состоянию каждого отдельного города – всех оценят, выстроят в очередь за рейтингом и изберут первые шесть или восемь. При этом, количество городов в каждой стране необязательно будет одинаковым. Поэтому, теперь конкуренция становится более жесткой – соревнования идут не только среди своих, но и с коллегами из-за границы. И можно утверждать, как подметил И.Васюник, что УЕФА воплотил в жизнь ранее задекларированный Украиной и Польшей принцип “Две страны – одна команда”. Нас крепко связали, по крайней мере до 2012 года.

Потому, господа городские председатели и их, как модно говорить, команды, все в ваших руках. Вперед! Время бесплодных разговоров и обещаний давно закончилось. Сегодня будет учитываться лишь практический результат. И здесь, по моему мнению, показательным является месидж Ивана Васюника относительно ответственности за задержку строительства стадиона во Львове. Он сказал, что перебежал переговоров с австрийской “Альпиной”, которая должна стать генеральным подрядчиком строительства, никого не интересует. Нужен результат, а за его отсутствие и промедление с началом работ будет отвечать Львовская городская власть. А теперь вспомните, сколько времени провел вице-премьер во Львове в канун августовского визита инспекторов УЕФА. По несколько дней на неделю на протяжении лета он толкал львовскую телегу, которая опять практически остановилась. Теперь все, с него спрашивать не будут. На ковре будет стоять мэр Андрей Садовой (с командой).

В то же время, центральная власть не отказывается от поддержки всех, без исключения, восьми городов-претендентов. И.Васюник сообщил, что Кабмин планирует выделить на подготовку к чемпионату 53 млрд грн на протяжении четырех лет. Кроме этого, ожидается около 100 млрд грн частных инвестиций и Правительства надеется, что Верховная Рада в ближайшее время примет законы по Евро-2012, которые определят специальные условия для их привлечения. Также в ближайшее время в Киеве хотят провести встречу с инвесторами, по результатам которой Кабмин готов внести изменения в законодательство.

В Федерации футбола тоже не собираются панькаться с городами и носиться со всеми их проблемами, хотя от помощи и не открещиваются. Как сказал Г.Суркис, считать, что город имеет преференции, потому что определено как основное, большая ошибка. Он объяснил, что при представлении заявки были увеличены количество городов (не четыре, а шесть) и введено деление на основных и резервных, чтобы заинтересовать их и повысить конкуренцию. Однако теперь, “Кто желает... А кто нет - пусть уходит с дистанции”, спокойно говорит президент ФФУ.

Таким образом, ситуация на этом участке изменилась. Центральная власть и Федерация футбола отныне будут лишь помогать, а не стоять на передних рубежах обороны и прикрывать чью-то бездеятельность или неумение. Собственно, так и должно было бы быть с самого начала.

Во-вторых, не стоит рассчитывать, что УЕФА отдаст преимущество одной стране. Если не случится чего-то крайне неординарного, скорее всего, города будут определены пропорционально, 50Х50 – четыре в Украине и четыре в Польше (или по три). К этому нужно стремиться, так будет по-партнерски.

Необходимо условие - изменение системы управления подготовкой к ЧЕ-12 В ближайшее время на рассмотрение Президента Украины и Кабинета Министров будет предоставлена новая модель управления процессом подготовки страны к проведению финальной части Евро-2012. Об этом сообщил И.Васюник. Его предложение - образовать в структуре Секретариата Кабмина координационный орган во главе с заместителем министра Кабинета министров. Но в Украине уже предостаточно “координирующих” и "организовывающих" структур, практическое влияние которых на подготовительные процессы вызывает сомнения. Поэтому, скорее всего, таким образом будет реформирована одна из них. Какая именно, пока еще не известно, но понятно, что создание нового органа в придачу к уже существующим является шагом против чемпионата, а этого сейчас уже точно никто не сделает.

Вероятнее всего, будет создана модель управления, которая оправдала себя при проведении ЧЕ в прошлые годы в других странах и о которой уже не один раз писали на протяжении года разные авторы. А именно: ФФУ является главным звеном связи с УЕФА, получает от него требования и указания и передает их исполнителям на местах. Правительство, постоянно контактируя с Федерацией футбола, держит на контроле ход подготовки, финансирует проекты, определенные для строительства за государственные средства (дороги, железные дороги, аэропорты), и вмешивается в процесс в случае необходимости и в пределах своей компетенции. Главные же исполнители – власть на местах, то есть руководство городов-претендентов на проведение матчей, реализуют полученные указания и вносят коррективы для улучшения работ и тому подобное.

Кроме этого, нужно сориентировать кадровую политику исключительно на обеспечение потребностей проекта высокопрофессиональными отраслевыми специалистами. Возможно, путем компромиссов следует достичь принципиальных договоренностей, о моратории на освобождение добросовестного, квалифицированного персонала, который обслуживает подготовку к турниру, вплоть до завершения им всех мероприятий Евро-2012. Идет речь, в первую очередь, о менеджерах в статусе государственных чиновников разного уровня.

Новая управленческая система также должна иметь защиту от политического влияния. Сегодняшняя ситуация в Украине вызывает много вопросов в УЕФА и Григорию Суркису, по его словам, пришлось убеждать своих коллег по Исполкому, что в Украине не было, нет и не может быть оппозиции к проведению чемпионата Европы по футболу. А нынешние процессы являются следствием становления молодой демократии и они не помешают украинскому обществу реализовать амбициозный проект.

Следовательно, и этот вопрос, будем надеяться, в ближайшее время будет рационально развязано с учетом ошибок прошлого полторагодового периода. Новая модель управления подготовкой чемпионата 2012 года станет более стройной, более понятной, избавится лишних элементов и, как следствие, заработает эффективнее.

Критерии же формирования такой модели должны базироваться не на принципах политической целесообразности, а на профессионализме и квалификации каждого отдельного исполнителя.

Против Украины и Польши как хозяев Евро-2012 ведется информационная война На этом настаивает президент Федерации футбола, который присутствовал в Нионе и в Бордо, и, как говорят, на собственной шкуре почувствовал ее последствия. Г.Суркис сообщил, что вместе со своим польским коллегой ему пришлось опровергать достаточно много провокационной информации, распространенной западными СМИ и проводить, что называется, разъяснительную работу. Для примера: Михал Листкевич вынужден был опровергать тезис, который ему приписывали, о том, что Украина и Польша не успевают подготовиться к ЧЕ в 2012 году и намереваются просить УЕФА перенести их на 2016 год. Подобной дезинформации, направленной против двух стран-хозяев, по словам президента ФФУ, было и есть много.

Поэтому пока украинская система контпропагандистської обороны не всегда качественно выполняет свои функции и практически не синхронизированная с возможностями польских партнеров, информационное пространство обоих держал свободно используется недружелюбными нам субъектами для откровенных провокаций против нашего имиджа.

Показательным является еще один комментарий известного эксперта в сфере футбола, что новая арена в Днепропетровске не отвечает требованиям УЕФА к стадионам такого уровня. Это тоже откровенная неправда, растиражированная отечественными СМИ как горячая новость, потому что нет продолжение этого тезиса – насколько не готов стадион и можно ли вообще так говорить. На “Арена Днепр” нужно лишь уменьшить сидение в нескольких секторах на 5 см, чтобы она принимала 31 тысяча зрителей. И все. Это сделать нетрудно и не нужно много времени. Но деза уже запущена, шумиха поднята и Украина вынуждена все опровергать. Но известно, тот, кто оправдывается, всегда воспринимается с предубежденностью (вспомним многозначительное “что-то там не чисто!”), хотя в действительности тема не достойна даже выеденного яйца.

Но не все безнадежно. Опять же, 19 сентября в рамках второго заседания общего украинско-польского Комитета была образована рабочая группа, которая произведет конкретные предложения относительно взаимодействия в этой важной сфере. А решение 26 сентября в Бордо подтверждает, что верят нашими футбольными очільникам, а не распространяемой Интернетом сомнительной информации.

В итоге можем отметить, что подготовка Украины и Польши к Евро-2012 перешла на качественно новый уровень. Мы стали восприниматься УЕФА как одна команда и должны показать, что достойные такого доверия. А для большей определенности нам (говорю об Украине и Польше) пообещали жесткий и постоянный контроль со стороны инспекторов Европейского футбольного союза, которые в ближайшее время приедут и надолго останутся с нами.

А вообще, полтора года, чтобы там не говорили, не минули совсем безрезультатно. Сегодня уже выкристаллизовалась модель управления подготовкой к турниру, в известной мере определяются те города и их руководители, которые действительно заинтересованы в проведении чемпионата и готовы приложить для этого все усилия.

Мы, хотя пока еще на бумаге, можем уже четко продемонстрировать, что и где построим, каким оно будет и главное, имеем документально подтвержденные гарантии финансирования этих проектов. Как сказал в одном из последних интервью директор исполнительной дирекции по проведению Евро-2012 Иван Федоренко, УЕФА, на этом этапе, большего и не требует.

Мы уже имеем стадион в Днепропетровске. В грудных начнется реконструкция “Олимпийского”. В будущем году будет готова арена в Донецке. Все это можно записать в наши активы. А кроме этого, власть Одессы и Харькова, которая до 26 сентября скромно называла свои города резервными, теперь получает дополнительные стимулы, чтобы сделать их основными.

Поэтому, как единодушно висловивлися Иван Васюник и Григорий Суркис, тратить попусту время нельзя, об отдыхе речь не идет. Нужно строить и реконструировать стадионы, аэропорты, дороги, гостиницы и железные дороги. Правдивые вести о реальных достижениях дойдут к сведению УЕФА и в информационном простірі мы тоже победим. Потому будем работать и формировать новое лицо государства и новое качество жизни ее граждан.

Владимир Сидоренко