«Зенит» обвиняется в покупке полуфинала Кубка УЕФА с «Баварией»

Петербургский «Зенит» обвиняется в покупке полуфинального матча Кубка УЕФА с «Баварией» (4:0). По утверждению испанской прессы, мюнхенскому клубу досталось 50 млн евро. Дело связано с тамбовской ОПГ и передано в прокуратуры Испании и Германии. УЕФА начнет расследование в ближайшее время, пишет Газета.ру.

В среду крупнейшая общественно-политическая газета Испании El Pais опубликовала информацию, в которой утверждается, что петербургский «Зенит» купил ответный матч полуфинала Кубка УЕФА против немецкой «Баварии». После ничьей в первой встрече (1:1) чемпионы России на своем поле разгромили гранда немецкого футбола со счетом 4:0, после чего в финале обыграли шотландский «Рейнджерс» и стали обладателями трофея.

Газета утверждает, что в руки испанской прокуратуры попала аудиозапись, на которой лидер тамбовской организованной преступной группировки Геннадий Петров в мае этого года сообщает своему сообщнику Леониду Христофорову, что «Зенит» выиграет ответный матч со счетом 4:0, советуя делать крупную ставку в букмекерской конторе. В другом разговоре Петров добавил, что за поражение «Бавария» получит 50 млн евро. Материалы уже переданы в немецкую прокуратуру.

Телефонная запись попала в руки испанской прокуратуры в ходе расследования деятельности русской мафии на территории Испании.

Телефоны лидеров тамбовской ОПГ, которая базируется в Санкт-Петербурге, прослушивались на протяжении года. Операция носила кодовое название «Тройка». Расследованием дела занимается один из самых авторитетных судей Испании Бальтасар Гарсон. Именно он в 1998 году выдал санкцию на арест чилийского диктатора Аугусто Пиночета, а в 2000-м разрешил выпустить под залог арестованного в Испании российского медиа-магната Владимира Гусинского.

Если информация подтвердится, «Зенит» могут ожидать самые суровые меры, вплоть до исключения из всех еврокубков на длительный срок. Звание победителя Кубка УЕФА также может быть аннулировано.

Тем временем стало известно, что форвард «Зенита» Павел Погребняк ведет переговоры с, кем бы вы думали, «Баварией».

«Я веду переговоры с «Баварией», – признался Павел изданию Goal. – За мюнхенский клуб я болею с детства. Помню, как отец подарил мне футболку Юргена Клинсмана».

Некоторое время спустя пресс-служба «Зенита» выработала официальную позицию о случившемся.

«В ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на различные испанские источники, содержащие информацию, затрагивающую репутацию ФК «Зенит», – говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте клуба. – Игра, показанная «Зенитом» в матчах с «Баварией» и «Глазго Рейнджерс», является лучшим доказательством того, что победы петербуржцами были добыты в честной, бескомпромиссной борьбе.

Высказанные в ряде СМИ предположения о якобы имевшем место сговоре оскорбляют все упомянутые клубы. В настоящее время юристы ЗАО ФК «Зенит» оценивают содержание оригиналов публикаций.

После завершения этой работы будет принято решение о правовых способах защиты репутации клуба и спорта в целом».

ФК «Зенит» «убедительно» попросил «представителей российской прессы взвешенно относиться к публикациям испанских СМИ и уважительно относиться к достижениям российских команд».

Корреспондент испанского издания Diario As с-р Хосе Антонио Эспина подтвердил корреспонденту «Газеты.Ru», что факт наличия телефонных переговоров между представителями тамбовской ОПГ о передаче немецкой «Баварии» ?50 млн является абсолютной правдой, и что дело действительно передано в немецкую прокуратуру, которая в настоящее время проводит необходимые следственные действия.

«Запись переговоров действительно существует, и в ней действительно идет речь о получении «Баварией» ?50 млн за необходимый для российского клуба результат в ответном матче полуфинала розыгрыша Кубка УЕФА сезона 2007/2008, – заявил Эспина. – Эта запись действительно передана в немецкую прокуратуру, которая начала расследование данного инцидента».

Министр спорта РФ Виталий Мутко на просьбу прокомментировать ситуацию с обвинениями санкт-петербургского «Зенита» в якобы имевшем место факте подкупа немецкой «Баварии», заявил: «Не совсем понимаю, о чем идет речь. Считаю, что данное сообщение является чьей-то фантазией. Если вы были на игре, то сами все видели. Кого в «Баварии» можно было подкупить? Оливера Кана? Относительно же начала расследования дисциплинарным комитетом УЕФА статьи в испанской прессе могу сказать, что они расследуют любые подозрительные, с их точки зрения, случаи. Это ничего не значит».